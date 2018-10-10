Разоблачитель Чепиги и Мишкина: Им придется ответить 2 10.10.2018, 9:59

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Петров и Боширов в Лондоне, 4 марта 2018 года

Фото: AFP

Христо Грозев – о молчани Кремля.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что второй подозреваемый в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери в марте этого года, идентифицированный полицией Великобритании как агент ГРУ "Александр Петров", – это военный врач и офицер российской военной разведки Александр Мишкин.

В расследовании, проведенном Bellingcat и The Insider, говорится, что Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области, получил образование в медицинской академии и позже начал работать в военной разведке, что в начале 2010-х он активно посещал Украину, а в 2014 году получил звание Героя России (как и Анатолий Чепига, еще один подозреваемый в покушении на Скрипаля, который был идентифицирован ранее). Расследователи ссылаются на слова жителей родного села Мишкина, что у его бабушки была фотография, на которой Путин вручает Мишкину Звезду Героя. Представитель The Insider побывал в деревне, семеро жителей которой сказали, что знают Мишкина как известного врача и Героя России.

Расследователи опубликовали фотографию паспорта Мишкина, признав, что получили его не из открытых источников, а от источника "с доступом к скану паспорта" на условиях его полной анонимности.

Британская полиция в сентябре заявила, что покушение на Скрипаля с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок" совершили сотрудники ГРУ, приехавшие в начале марта в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Российские власти отрицали это, по российскому телевидению было показано интервью с "Петровым" и "Бошировым", которые заявили, что являются бизнесменами средней руки, ездившими в Солсбери с туристическими целями. Они ответили отрицательно на вопрос, являются ли они агентами ГРУ. Позже расследователи идентифицировали "Боширова" как Анатолия Чепигу, теперь "Петрова" – как Мишкина.

Материалы о Мишкине были представлены во вторник в Лондоне, где один из расследователей Bellingcat Христо ГрозевM дал интервью Радио Свобода. Он так описал основные выводы расследования:

– Он закончил Военно-медицинскую академию по специальности гипобарическая медицина (что-то связанное с подводными лодками) и стал офицером ГРУ не позже 2003 года. Это то, что стало известно. Знакомые, которые знали его в школьном возрасте, которые до сих пор поддерживают связи с его родственниками, родителями, особенно с его бабушкой, утверждали нашим корреспондентам, что он пошел работать в армию как военный врач и за какое-то дело, связанное с Украиной, несколько лет назад получил награду "Герой России". Возможно, они путают, какую именно награду, но факт, что он ее получил, подтверждается тем, что все они видели в руках его бабушки (тоже врача) фотографию, на которой Путин дает эту награду самому Мишкину и жмет ему руку.

– Но самой этой фотографии у вас нет?

– Нет, к сожалению. Мы попытались бы ее увидеть, если бы бабушка была в деревне, но – случайно или нет – когда наш репортер был там, она уехала из деревни, ее не было. Но мы разговаривали с достаточным количеством источников, чтобы иметь уверенность, что такая фотография существует. Надеюсь, что вы или другие коллеги, которые работают в России, смогут ее увидеть.

– С чего началось расследование, за что удалось зацепиться, чтобы выйти на настоящее имя и фамилию Александра Мишкина?

– Мы начали только с фотографии и с интересной гипотезы, которая пришла из английских газет: они вроде бы получили информацию от английских источников, что [настоящее] имя этого человека совпадает с именем его фальшивой персоны. Хотя мы начали искать теми же способами, как работали с Чепигой, – по всем фотографиям, всем военным училищам и так далее, но потом я вспомнил, что был похожий случай, когда офицер ГРУ для своей фальшивой персоны использовал имя, которое не отличалось от его реального, только фамилия была изменена. Мы взяли этот случай как алгоритм и использовали его, чтобы искать этого человека. Поскольку была ссылка на Петербург в досье, которое мы получили о фальшивой персоне "Петрова", что первый его паспорт выдан в Петербурге, мы начали искать именно с Петербурга. Самым обычным поиском в базах ОМС Петербурга, которые находятся в открытом доступе в интернете. Когда мы ограничились только именем, отчеством и датой рождения, мы нашли только одного такого человека. Это было для нас зацепкой, по которой мы дошли до московского гэрэушника.

– А кто был вашим источником в предоставлении документов, которые вроде бы не так уж легко, если вообще возможно, найти в открытом доступе?

– Их легко найти в открытых источниках, потому что простой поиск вам покажет как минимум десять российских онлайн-детективов, предлагающих эти услуги за плату. Этот сервис доступен. Мы его не использовали при нахождении реальных лиц, но использовали при нахождении этих фальшивых персонажей. Но потом решили этого не делать, потому что вольно или невольно подвергли бы людей опасности.

– А кто был источником, который в итоге предоставил вам копию паспорта Мишкина?

– Вот это мы не можем назвать, но это человек, который не связан с государством, мы это проверили специально, по многим причинам, одна из которых – мы не хотим выполнять заказы конкурентных [спец.] служб. Но мы должны были удостовериться, что имеется логичное объяснение, почему у него был доступ к этому документу, хотя он не связан с государством. И получив его, уже зная имя и фамилию этого человека – это было последнее подтверждение для нас, – мы начали [проверять] данные, которые получили от этого человека, чтобы быть уверенными, что они совпадают со всеми старыми данными в старых базах: номер паспорта, место выдачи в Петербурге и так далее. Все совпало.

– Удалось ли прояснить, что Мишкин делал в Приднестровье, Украине?

– Еще нет, это будет следующая часть моего личного интереса и расследования. Пока не было времени просто этим заниматься.

– Его односельчане говорят, что он, вероятно, получил Героя России или другую награду за Крым. Вы писали, что он был на Майдане во время событий 2014 года. Возможно, он был и там, и там?

– Скорее всего, я думаю. [Например] Гиркин (один из лидеров сепаратистов на востоке Украины в 2014 году. – Прим.) уже до начала 2014 года был в командировке от Малофеева (российский бизнесмен Константин Малофеев, связанный с Кремлем и оказывавший поддержку сепаратистам. – Прим. РС) в Украину, в Киев, потом в Крым. Я уверен, что это было согласовано и что часть из этих людей уже в декабре работала там.

– Ждете ли вы от российских властей, в частности от Владимира Путина, какой-либо реакции, кроме отрицания? Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сказал, что Чепига не является Героем России, когда вроде бы уже были найдены неопровержимые доказательства того, что он им является. Как вы оцениваете такую реакцию – просто отрицать, не приводя в подтверждение никаких доказательств?

– Может, это наивное ожидание, но я надеюсь, что на этот раз они ответят по существу. Даже российские журналисты, те, которые работают в зависимых от государства СМИ, начинают задавать эти вопросы на каждой пресс-конференции. Так что рано или поздно им придется ответить.

– Спецслужбы любых стран мира, в принципе, ошибаются, и есть много историй шпионских провалов. Но по результатам расследования о Чепиге и о Мишкине какое у вас сложилось впечатление о российских спецслужбах, о российской военной разведке?

– Я не считаю себя экспертом по ГРУ, по сравнению с ФСБ, но мне кажется, что ГРУ все-таки огромная организация с огромным штатом, наш поиск по критериям, которые могут обнаружить конкретных офицеров ГРУ, показал как минимум две тысячи человек. Значит, это десятки тысяч, которые, скорее всего, работают. Мне кажется, что мы видим часть их провалов, смеемся над этим, но мы не видим очень много их успехов.