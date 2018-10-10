Украинская армия заняла новые позиции на Донбассе 1 10.10.2018, 10:31

Спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке «серой" зоны».

Объединенные силы провели зачистку населенного пункта Волновахского района в "серой" зоне на Донбассе, сообщает "Новое время".

Как сообщили в штабе ООС, до войны в селе проживало 80 человек, а с началом боевых действия местные жители покинули населенный пункт из-за грабежей со стороны боевиков.

Противник скрывался в брошенных домах и обстреливал позиции украинской армии.

"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - добавили в штабе.