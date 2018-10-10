закрыть
10 октября 2018, среда, 10:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Украинская армия заняла новые позиции на Донбассе

1
  • 10.10.2018, 10:31

Спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке «серой" зоны».

Объединенные силы провели зачистку населенного пункта Волновахского района в "серой" зоне на Донбассе, сообщает "Новое время".

Как сообщили в штабе ООС, до войны в селе проживало 80 человек, а с началом боевых действия местные жители покинули населенный пункт из-за грабежей со стороны боевиков.

Противник скрывался в брошенных домах и обстреливал позиции украинской армии.

"Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой" зоны. Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - добавили в штабе.


популярное за неделю

Мнение

«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции
Против режима диктатора Лукашенко необходимо вводить санкции Денис Казакевич
«Солнцедар» в Солнцеграде
«Солнцедар» в Солнцеграде Ирина Халип