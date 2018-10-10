Решалы Телеграм-канал «СерпомПо»

10.10.2018, 11:01

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иллюстрационное фото

В Ливии-то что россияне забыли?

Тут в масс-медиа появился «ряд заведомо ложных измышлений» - будто бы в Ливии уже вовсю развернулась ЧВК «Вагнер» и даже уже там военные базы ладит.

Ессно, никаких официальных подтверждений, только официальные опровержения. Если слухи эти подтвердятся (кстати, переброску в Сирию военной техники начали еще задолго до официального объявления кампании) нас это ничуть не удивит.

Да, в Ливии сейчас бардак покруче сирийского в чем-то. Но внешней политикой у нас сейчас занимается отнюдь не только МИД. У прочих федеральных ведомств есть свой интерес. И они его активно реализуют за пределами многострадальной Родины.

В чем тут российский интерес, спросите вы. В Ливии-то мы что забыли?

А про общенациональный интерес они уже давно не думают. Что хорошо для генералов из минобороны – хорошо и для России. Внешняя политика у нас давно приватизирована.

Телеграм-канал «СерпомПо»