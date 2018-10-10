Куда поехать осенью за границу?1
- 10.10.2018, 11:23
Несколько вариантов для бюджетного путешествия в Польшу.
Осень — прекрасное время, чтобы взять на работе отпуск, собрать вещи и поехать отдыхать за границу. План вроде бы замечательный, только вопрос: "Куда бы поехать, чтобы было интересно и недорого?".
Сайт hochu.ua предлагает остановить свой выбор на Польше и посетить 3 самых красивых города: Краков, Вроцлав и Познань.
Краков — величественный, старинный, интеллигентный и духовный город поможет вам успокоиться от домашней суеты и отдохнуть.
Вроцлав — красивый, увлекательный, с многочисленными гномиками, которые вам точно понравятся. В этом городе вы почувствуете, как жизнь снова вас радует, и вы готовы покорять новые вершины.
Познань — интересный, компактный городок, способный вас зарядить и поставить красивую точку в вашей поездке.
За 2 дня в Кракове можно увидеть следующие достопримечательности:
Барбакан, Флорентийские ворота, Рыночная площадь (Главный рынок), Сукенницы, Мариацкий и Иезуитский костелы, Вавельский замок, район Казимеж и фабрику Шиндлера.
За 2 дня во Вроцлаве следует посетить:
Костёл святой Эльжбеты, дома Яси и Малгоси, Ратушу, дома Старого города, остров Тумский, многочисленые мосты, Японский парк, Рацлавскую панараму и гномов-гномов-гномов.
За 1 день в Познани можно увидеть:
Старый Рынок, Ратушу, остров Тумский, Кафедральный собор, музей музыкальных инструментов, дворец Архиепископа и озеро Мальтанское.
Расстояние между городами:
Краков–Вроцлав — 270 км. Время: 3 часа 15 минут.
Вроцлав–Познань — 175 км. Время: 3 часа 25 минут.
Выбор жилья велик: от самого бюджетного хостела в общей комнате до отдельного жилья. Опять же, здесь есть свои нюансы.
Хостел:
+ Обычно располагается вблизи ж/д и автовокзала и в пешей доступности до главных достопримечательностей, поэтому можно легко обойтись без общественного транспорта.
+ Стоимость койко-места начинается от 5 евро.
- Минимум комфорта: общая комната, которую нужно делить с незнакомыми людьми, общий санузел.
Комната или квартира:
+ Комфортные условия.
+ Стоимость, выгодно, если едет группа от 3 и более людей.
- Может находиться в любом районе города и возможно придется воспользоваться общественным транспортом.