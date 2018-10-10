Куда поехать осенью за границу? 1 10.10.2018, 11:23

Несколько вариантов для бюджетного путешествия в Польшу.

Осень — прекрасное время, чтобы взять на работе отпуск, собрать вещи и поехать отдыхать за границу. План вроде бы замечательный, только вопрос: "Куда бы поехать, чтобы было интересно и недорого?".

Сайт hochu.ua предлагает остановить свой выбор на Польше и посетить 3 самых красивых города: Краков, Вроцлав и Познань.

Краков — величественный, старинный, интеллигентный и духовный город поможет вам успокоиться от домашней суеты и отдохнуть.

Вроцлав — красивый, увлекательный, с многочисленными гномиками, которые вам точно понравятся. В этом городе вы почувствуете, как жизнь снова вас радует, и вы готовы покорять новые вершины.

Познань — интересный, компактный городок, способный вас зарядить и поставить красивую точку в вашей поездке.

За 2 дня в Кракове можно увидеть следующие достопримечательности:

Барбакан, Флорентийские ворота, Рыночная площадь (Главный рынок), Сукенницы, Мариацкий и Иезуитский костелы, Вавельский замок, район Казимеж и фабрику Шиндлера.

За 2 дня во Вроцлаве следует посетить:

Костёл святой Эльжбеты, дома Яси и Малгоси, Ратушу, дома Старого города, остров Тумский, многочисленые мосты, Японский парк, Рацлавскую панараму и гномов-гномов-гномов.

За 1 день в Познани можно увидеть:

Старый Рынок, Ратушу, остров Тумский, Кафедральный собор, музей музыкальных инструментов, дворец Архиепископа и озеро Мальтанское.

Расстояние между городами:

Краков–Вроцлав — 270 км. Время: 3 часа 15 минут.

Вроцлав–Познань — 175 км. Время: 3 часа 25 минут.

Выбор жилья велик: от самого бюджетного хостела в общей комнате до отдельного жилья. Опять же, здесь есть свои нюансы.

Хостел:

+ Обычно располагается вблизи ж/д и автовокзала и в пешей доступности до главных достопримечательностей, поэтому можно легко обойтись без общественного транспорта.

+ Стоимость койко-места начинается от 5 евро.

- Минимум комфорта: общая комната, которую нужно делить с незнакомыми людьми, общий санузел.

Комната или квартира:

+ Комфортные условия.

+ Стоимость, выгодно, если едет группа от 3 и более людей.

- Может находиться в любом районе города и возможно придется воспользоваться общественным транспортом.