Бабушка Петрова-Мишкина рассказала о «звезде героя» – и пропала 9 10.10.2018, 11:30

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ПЕТРОВ-МИШКИН

ФОТО: BELLINGCAT

Перед тем как исчезнуть, она сообщила, что собирается в другой конец страны.

Многие британские газеты обсуждают подробности разоблачения второго подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля - Александра Мишкина, настоящее имя которого раскрыла расследовательская группа Bellingcat, сообщает bbc.com.

Одна из тем, которая заинтересовала британских журналистов, - это судьба бабушки Мишкина.

Как Bellingcat выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

"Бабушка военного врача Александра Мишкина, которого считают одним из подосланных убийц в Солсбери, исчезла после того, как рассказала, что ее внука наградил орденом героя России Владимир Путин", - рассказывает Daily Telegraph.

Бабушка Мишкина, о которой первой рассказала Telegraph, исчезла три дня назад после того, как стало известно, что будет раскрыто настоящее имя Александра Петрова, оказавшегося Мишкиным.

Высокопоставленный сотрудник ГРУ Мишкин получил звезду героя России из рук Путина на церемонии осенью 2014 года, утверждает газета (Би-би-си не располагает официальным подтверждением информации о награждении Мишкина, будь то в 2014 или ранее). Нина Мишкина с гордостью показывала знакомым фотографию внука, пожимающего руку российского президента, пишет издание.

В поселке Лойга, где вырос Мишкин, соседи рассказали, что его бабушка, в прошлом врач, исчезла три дня назад, после того как Bellingcat и российский сайт Insider объявили, что вскоре назовут фамилию ее внука.

Insider сообщил, что подруга бабушки видела фотографию, на которой Путин жмет руку Мишкину и вручает ему орден.

Бывший сосед подтвердил Telegraph, что настоящая фамилия Петрова - Мишкин - и что ему вручили высшую награду России. "Я помню его отца, мы вместе в шахматы играли, - рассказал в интервью изданию житель Лойги Александр Калашников. - Его сын - герой России. Это то, что я слышал".

Другой собеседник издания, представившийся Евгением Сергеевичем, рассказал: "Он [Мишкин] стал героем России три или четыре года назад. Мне об этом рассказал знакомый, который до сих пор с ним контактирует".

Звезда героя России обычно вручается лично президентом на церемонии в Кремле, хотя информация об этом может храниться в тайне, если получатель выполняет секретные миссии, отмечает издание.

Daily Mail добавляет некоторые детали в историю с исчезнувшей бабушкой. Согласно информации издания, Нина Мишкина очень гордилась достижениями внука и не позволяла никому трогать его фотографию с Путиным. Перед тем как исчезнуть, она сообщила друзьям, что собирается повидаться с детьми на другом конце страны, пишет газета.