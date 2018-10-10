«В налоговой не знали, как зарегистрировать мои мыльные пузыри» 2 10.10.2018, 11:58

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История белоруса, получившего золотую звезду фестиваля магии в Китае.

Минчанин Егор девять лет пытается делать деньги из воздуха и мыла. После выпуска дипломированный экономист быстро понял, что не будет работать по профессии, и стал искать себя. Нашел в мыльных пузырях. Теперь ездит с ними на свадьбы, корпоративы и детские праздники, а недавно побывал на фестивале магии в Шанхае. Китайцам понравилось. Они наградили белоруса золотой звездой, пишет onliner.by.

— В Китае есть свой «Диснейленд», ну что-то типа того. И вот там был устроен фестиваль магии. С 1 по 10 октября в Китае национальный праздник. Жители страны веселятся.

Были артисты из Аргентины, Испании, США, России, ну и Беларуси. Представительство сильное. Каждому артисту давали свою сцену. Люди получали программу фестиваля на входе и по ней передвигались между локациями, наблюдая выступающих. На выходе посетители голосовали за наиболее понравившееся шоу.

— Первенство со мной разделил мужчина из Америки. Очень крутой. Если проводить параллель со спортом, то трехкратный олимпийский чемпион.

Это второй заход Егора на фестиваль. В прошлом году он уже ездил в Шанхай, но не смог привезти весь реквизит, показал усеченную программу и ограничился призом зрительских симпатий. В году нынешнем организаторы проплатили дополнительный багаж. Так что артист выступил в полную мощь.

Вообще, у Егора высшее экономическое образование. Окончил институт современных знаний.

— Быстро понял, что экономика — не мое. Натура я творческая. Хотелось работать в удовольствие. Свое и людей. Тогда во Дворце Республики как раз готовилось выступление Фана Янга, очень известного американского артиста, с его шоу мыльных пузырей. Я сходил на тот концерт и влюбился в увиденное. Действительно, магия, действительно, очень красиво.

Решил попробовать, начал экспериментировать с раствором и реквизитом, тер хозяйственное мыло на терку, заливал кипятком, купил рецепт мыла за $500, варил его дома, потихоньку-потихоньку придумал номер и стал зарабатывать.

— Ясное дело, фестивали проводятся не круглый год. Есть минская жизнь и работа. Шоу мыльных пузырей — мое основное дело. Как-то можно на них жить. Видите, я девять лет как-то существую. И нормально. Я — ИП. Первое время были проблемы с налоговой. Там не знали, к какому виду деятельности меня отнести. Письма писал, потом вроде определились. Отнесли меня к музыкально-развлекательному сопровождению мероприятий. Работаю, налоги плачу, людей радую.

Корпоративы, свадьбы, детские праздники — это все работа Егора.

— Я ушел в премиум-сегмент мероприятий. Есть, конечно, аниматоры, которые пускают мыльные пузыри. Но я позиционирую себя профессионалом со своим шоу. Это уже на театр похоже.

Номер длится минут 20. На детский праздник — что-то вроде $80. На взрослый — $100.

— Жить можно, хотя свадебный сезон заканчивается. Скоро ноябрь. Там слабенько по работе. А декабрь — начинаются корпоративы. В общем, с переменным успехом. Вот когда пост, тогда люди особо не гуляют. Те 40 дней работы нет вообще.

Егор по чуть-чуть думает в сторону творчества.

— В перспективе есть желание сделать шоу и хотя бы по Беларуси проехаться с ним. Я выступал на сборных концертах. Мне кажется, область вообще не избалована. Приезжаешь — люди в восторге. В Минске тоже хорошо реагируют, но выбора все равно больше.