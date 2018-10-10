Константин Астапук: Свидетели-милиционеры лгут 1 10.10.2018, 12:06

Константин Астапук в суде

Фото: Вл. Величкин

В Бресте осудили еще одного противника строительства аккумуляторного завода.

В суде Ленинского района Бреста 10 октября прошло рассмотрение административного дела Константина Астапука, сообщает правозащитный центр «Вясна». Его обвиняют в «неподчинении сотрудникам милиции» по ст. 23.4 КоАП.

Несогласный со строительством аккумуляторного завода Константин Астапук был задержан 30 сентября. Во время задержания ему стало плохо. Вызвали "скорую". Милиция отвезла его на осмотр в больницу, а затем в изолятор временного содержания. Сутки до суда Астапук вместе с блогером Сергеем Петрухиным провели в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД г. Бреста. 1 октября они были доставлены в суд Ленинского района г. Бреста.

Дело Константина Астапука рассматривал судья Святослав Калина. За нарушение ч. 1 ст 23.34 вынесено постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа в размере 14 базовых величин.

Однако в коридоре сразу под дверью зала суда Астапуку вручили повестку "за неповиновение сотрудникам милиции" по ст 23.4 в Ленинский РОВД.

Суд прошел сегодня. Были запрещены фото и видеосъемки.

В суде Астапук заявил отвод судье Дмитрию Шурину. Для рассмотрения ходатайства объявлен перерыв на 15 минут. Ходатайство не удовлетворено.

Во время перерыва Астапук заявил что на ИВС дважды приезжала "скорая", делали уколы в вены.

Астапук свидетельствует, что его задержали за надпись на майке и наказали за это дважды: за нарушение Правил дорожного движения и по ст. 23.34 КоАП:

"Тогда я услышал крики милиционера и убежал. Мне стало плохо. Я вызвал "скорую" и держался за перила, чтобы не упасть и это видно на видео, а свидетели лгут, что я сопротивлялся, а дорогу я пересекал вместе с ОМОНом, когда вели в машину. У милиционеров были видеорегистраторы, можно посмотреть, что неповиновения не было".

Допрашивают свидетеля, сотрудника милиции Виктора Кравчука.

Свидетельствует, что Астапук был на площади, где было много людей, он был в зеленой майке. Астапук снял и выбросил майку и начал убегать, и они его задержали. Задерживали его со стороны проезжей части. Он жаловался на состояние здоровья. Висел около забора.

Свидетель - милиционер Горюнов Алексей:

"На площади проходило мероприятие, кормление голубей, там были 2 человека в масках. Мы подошли и предложили пройти. Он отказался и убежал. Был задержан, выражал недовольство задержанием, кричал хватался за поручни. Отказывался идти, говорил что ему плохо. Скорую вызвали в Ленинский РОВД. Мы его доставили в РОВД, в комнату для задержанных, туда пришли врачи. Он сказал, что ему плохо, увезли в больницу под конвоем".

Астапук говорит: "Меня не положили в больницу, капитан заставил врача Дмитрия Качана написать справку, что меня можно содержать в ИВС но с соответствующими рекомендации.

Свидетель Дмитрий Бекалюк:

"Когда у меня закончились зернышки, я возвращался к дому и увидел визуально знакомого человека, когда он поровнялся со мной я услышал громкую команду" Стоять! "Я оглянулся и увидел людей в форме милиции, которые вели себя несоответственно сотрудникам милиции, мне стало страшно, может грабители? Астапук перебежал улицу, сотрудники и человек в штатском подошли. Последний представился мне и попросил меня не мешать им, сами управимся. Я вижу человеку плохо, оседает на землю, держится за поручни, сотрудники милиции поддерживают".

Свидетель Сергей Свирский объяснил, что видел, как Астапук держится за перила, просит вызвать скорую. Но подъезжает бус, его грузят и увозят. Астапук шатался, ему было плохо, он держался за забор, чтобы не опрокинуться. Астапук вызвал скорую, не видели чтобы милиционеры это делали.

В суде просмотрели видеозапись с регистратора сотрудников милиции.

Судья Шурин объявил перерыв в заседании для принятия решения.

Постановление - штраф 3 базовые величины.