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Новые израильские Ф-35 против российских С-300 – кто победит?

  • 10.10.2018, 12:03
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Взгляд на ситуацию с чисто военной точки зрения.

Даже без использования всего потенциала программного обеспечения «Блок 3Ф» (Block 3F) у израильских самолетов Ф-35 есть большие возможности для нанесения удара по недавно поставленным в Сирию системам ПВО С-300. Однако маловероятно, что Израиль будет атаковать эти батареи, пока они находятся под контролем россиян, пишет National Interest (перевод – inosmi.ru).

Россия отправила в Сирию ракетные системы противовоздушной обороны С-300. Впрочем, сирийскому режиму Башара Асада понадобится еще несколько месяцев, чтобы под тщательным российским руководством научиться ими пользоваться. А тем временем развернутым оружием будут управлять военные советники, которых пришлет Москва.

Присутствие российских войск будет означать, что Тель-Авиву придется временно воздержаться от ударов по этим ракетным системам, если будет такая необходимость. Но если посмотреть на ситуацию с чисто военной точки зрения, то появление С-300 в Сирии никак не ограничивает возможности Израиля.

В арсенале Тель-Авива есть Ф-35I, которые относительно легко могут расправиться с российскими С-300. «Операционные возможности ВВС таковы, что эти батареи никак не ограничивают их действия. Все знают, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти российские батареи не способны их даже заметить», — сказал министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

Одной из главных задач Ф-35 изначально было подавление и уничтожение вражеских систем ПВО, таких как С-300. И в будущем эти истребители будут еще более грозными в выполнении этих задач благодаря программному обеспечению Block 3F и Block 4, а также различным техническим конфигурациям. Тель-Авив объявил, что его Ф-35 находятся в полной боеготовности с декабря 2017 года. А в прошлом феврале Израиль подписал соглашение с «Локхид Мартин», согласно которому израильская модификация истребителя будет обновлена до Block 3F+ до декабря 2021 года.

Но даже без доступа к полному функционалу Block 3F прямо сейчас, израильский флот Ф-35 дает ВВС страны способность нанести удар по сирийским С-300. Собственно, эти самолеты могут справиться с этой задачей лучше, чем любой другой истребитель. Сдерживающим фактором, правда, будет то, что этими ракетами сейчас напрямую управляют россияне. В Москве говорят, что на подготовку солдат Сирии понадобится как минимум три месяца. Впрочем, Израиль может серьезно задуматься об уничтожении С-300, когда Россия окончательно передаст их под сирийский контроль.


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