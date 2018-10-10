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Видеохит: Пес играет в азартную игру и никогда не проигрывает

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  • 10.10.2018, 12:20

Собака опровергла статистику.

В народе считается, что выиграть в игру «Наперсток» невозможно. Однако белый кудлатый песик считает иначе, раз за разом находя вкусняшки в стаканчике, пишет сайт enovosty.com.

Игроки в «наперсток» называют эту игру «рулеткой конца XX века». Ее правила совсем несложные: нужно определить, под каким из трех колпачков (стаканчиков, наперстков) находится шарик. Фокус игры заключается в том, что предмет находится под колпачком до тех пор, пока в игре участвуют ведущий и подставные игроки. Но как только в игру захочет вступить другой человек, который наивно поверит в свою внимательность, наперсточник ловко сумеет забрать предмет из-под наперстка.

Статистика гласит, что если играть в эту игра честно с тремя стаканчиками, то выиграть возможно с вероятностью 33 %. Однако собака с видео эту статистику опровергает.


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