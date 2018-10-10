«Солидарность»: как Польша строит крупнейший аэропорт в Европе 1 10.10.2018, 12:29

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена

Общая стоимость проекта - 16,5 миллиардов евро.

Возможно, в ближайшем будущем в Варшаве появится самый крупный аэропорт на европейском континенте - по крайней мере, такую цель поставило перед собой правительство страны. Распоряжение о начале строительства так называемого "Центрального коммуникационного порта" уже подписал президент Польши Анджей Дуда, пишет dw.com.

На первом этапе планируется, что новый пересадочный аэрохаб будет обслуживать до 45 млн пассажиров в год, однако их количество будет расти и в итоге достигнет 100 млн человек. Если ожидания польских властей оправдаются, то новые воздушные ворота смогут составить конкуренцию таким гигантам, как лондонский Хитроу, парижский аэропорт имени Шарля де Голля и амстердамский аэропорт Схипхол.

Аэропорт "Солидарность" должен открыться в 2027 году

"Наша страна находится в точке пересечения таких ключевых маршрутов, как Лос-Анджелес - Тель-Авив, Вена - Токио, Шанхай - Париж и Нью-Йорк-Тегеран", - отмечается в резолюции польского правительства, принятой в 2017 году. Без нового аэропорта Польше будет трудно конкурировать с западноевропейскими странами на авиационном рынке, говорится в документе.

Новый транспортный узел, которому неофициально присвоено название "Солидарность", будет находиться между Варшавой и городом Лодзь: до варшавского центрального вокзала оттуда можно будет доехать на поезде за 15 минут. Площадь всего комплекса, включающего бизнес-парк и конгресс-центр, составит порядка трех тысяч гектаров. Ожидается, что аэропорт примет своих первых пассажиров в 2027 году.

Мечта Варшавы - крупнейший аэропорт в ЕС

"Это крупнейший проект в новейшей истории Польши", - подчеркивает уполномоченный польского правительства по делам строительства нового аэропорта Миколай Вильд. По его словам, аэропорт должен стать "воротами из ЕС на восток". При этом предполагается, что с его введением в эксплуатацию будет закрыт старый варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Как поясняют в правительстве, расширение существующего аэропорта не представляется возможным: он находится в черте города и в непосредственной близости от него проживают сотни тысяч человек.

На сегодняшний день аэропорт имени Шопена является крупнейшим в Центральной и Восточной Европе: в 2017 году его пассажирооборот достиг отметки в 15,75 млн человек. В общей сложности за 2017 год польские воздушные ворота обслужили порядка 34 млн пассажиров: это на 12 процентов больше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные польского Управления гражданской авиации.

При этом польская национальная авиакомпания LOT, которую государство спасло от банкротства в 2012 году, сейчас наращивает мощности. В 2017 году LOT запустила несколько новых дальних рейсов - к примеру, в Лос-Анджелес и Астану. Впрочем, пассажирооборот компании в данный момент составляет лишь порядка 9 млн человек в год. По этому показателю LOT занимает 19-е место в Европе и даже не является лидером на рынке самой Польши, уступая лоукостерам Ryanair и Wizz Air.

Стоимость проекта - 16,5 млрд евро

Тем временем вопрос о финансировании нового транспортного хаба пока остается открытым. Согласно прогнозам, общая стоимость проекта составит порядка 70 млрд злотых (16,5 млрд евро): при этом первый этап строительства обойдется Варшаве в 35 млрд злотых (8,1 млрд евро) - одну десятую часть бюджета страны.

Глава государственного Польского фонда развития Павел Борыс в 2017 году заявил, что у фонда достаточно средств для участия в проекте. В свою очередь Миколай Вильд допускает, что деньги на создание инфраструктуры аэропорта могли бы выделить европейские фонды. Однако согласно правилам Евросоюза, это возможно лишь при условии, что строительство самого аэропорта будет осуществляться на деньги частных, а не государственных компаний. Учитывая, что в Европе нет недостатка в крупных аэропортах, Варшаве вряд ли удастся привлечь нужное количество частных инвестиций.

В июне 2018 года Миколай Вильд провел переговоры на эту тему с сингапурскими компаниями. Он также отметил, что потенциальными партнерами Варшавы могут стать и Китай и Южная Корея. Стоит отметить, что идея построить новый аэропорт появилась у польского правительства в контексте расширения экономического сотрудничества Варшавы с Пекином. Новая стратегия Китая "Один пояс - один путь" предусматривает реализацию различных инфраструктурных проектов с целью обеспечить быструю и дешевую доставку китайских товаров и услуг на западноевропейские рынки. В ходе своего визита в КНР в 2017 году Вильд заявил, что Китай открыт для переговоров на тему аэропорта: впрочем, конкретных предложений со стороны Пекина пока не поступало.