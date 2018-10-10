«Меня не предупредили, что нужно по-белорусски» 10.10.2018, 12:36

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Независимые журналисты записали на видео перепалку с милиционерами.

Милиционеры подкараулили журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука, чтобы взять показания, но на самом деле имели уже составленные протоколы, сообщает «Белсат».

Майора Владимира Савву и его коллегу Вадима Соболевского интересовало, были ли журналисты на съемках в деревне Озята Жабинковского района 20 августа.

Работники органов не захотели дать объяснений на белорусском языке и составлять протокол по-белорусски, так как у них не было соответствующих бланков. Поэтому они вынуждали журналистов подписать показания, не ознакомив тех с правами.

«Я же говорю вам, что не помню, где была и что делала 20 августа, а вы пишете, что меня там не было, это не так. И я хочу, чтобы вы мне объяснили права по-белорусски, а вы не можете этого сделать», – сказала Милана Харитонова.

«Так вы меня не предупредили, что нужно будет по-белорусски», – ответил растерянно майор.

После опроса правоохранители сразу вручили журналистам уже подготовленные протоколы: один якобы за работу без аккредитации и изготовление материала о работниках, которым год не платили зарплаты, и не хотели увольнять, второй – за съемки в деревне, где произошел массовый падеж свиней.