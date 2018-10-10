Парламент Ингушетии бойкотировал повторное голосование по границе с Чечней 10.10.2018, 12:45

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Принятие решения сорвалось из-за неявки депутатов.

Внеочередное заседание Народного Собрания Ингушетии не состоялось в среду из-за неявки депутатов. Как сообщает «Интерфакс», перед началом встречи зарегистрировались 12 депутатов, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 17 депутатов.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Республики обменялись территориями Малгобекского района Ингушетии и Надтеречного района Чечни.

Пресс-службой Евкурова было объявлено, что депутаты Народного собрания Ингушетии приняли соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией. Якобы из 25 депутатов 17 проголосовали за ратификацию, трое были против, остальные воздержались. Позднее депутаты Сейд-Салам Ахильгов, Евлоев Бей-Али и Зелимхан Оздев сообщили, что парламент Ингушетии не ратифицировал соглашение. По их словам, голосование было тайным. Всего на заседании присутствовали 24 депутата, 15 проголосовали против, четверо испортили бюллетени и 5 высказались за.

Жители Магаса, вышедшие на митинг к парламенту, требовали проведения повторного голосования.

Решение Народного собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста, носящая мирный характер. Ситуация контролируется правоохранительными органами. Акция в дальнейшем была согласована с местными властями, протестующие перешли на новую площадку.