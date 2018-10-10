Как белоруска похудела вдвое 2 10.10.2018, 12:50

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За два года Дарья Канюшик изменилась до неузнаваемости.

Ее вес снизился практически вдвое. Молодая мама Дарья Канюшик рассказала tut.by историю своего похудения, а диетолог объяснила, почему повторять ее опыт все-таки не рекомендует.

«Подруги говорили: выйдешь из роддома и все сбросишь»

— Я никогда не выглядела худышкой, — вспоминает Дарья Канюшик.

Родители были «в теле», говорит она, и этим фактом девушка объясняла свое телосложение. Теперь ее мнение поменялось: плохая генетика, широкая кость — оправдания для тех, кто любит плотно поесть.

Когда в 19 лет Дарья вышла замуж, она весила 95 кг. Спустя десять месяцев забеременела и начала полнеть гораздо больше, чем того требовало ее положение. В роддом она попала в весе 148 кг.

— Конечно, это само собой не происходило. Я реально обжиралась. В первый месяц беременности набрала десять кило. Три раза лежала в больнице на сохранении. Отекали ноги, мучила одышка. Врачи говорили, что пора бы уже закрыть рот, но сделать этого я не могла. Хотелось есть. Фастфуд в 3 часа ночи? Не вопрос! Подруги говорили: «Выйдешь из роддома и все сбросишь, не переживай!».

Однако после родов чуда не случилось.

— Когда я выходила из роддома, не влезла в дверной проем. Пришлось боком проходить. На лице моих дедушки с бабушкой, которые встречали меня из роддома, был шок. Они не могли поверить, что это я так располнела.

Дарья похудела на 9 кг — и вес остановился.

Толчком к действию послужил поход с мужем в магазин. Выбирали наряды на торжественное мероприятие. Девушка просто расплакалась, когда не смогла влезть в платье 58 размера. На вопрос Дарьи: «Почему ты не сказал мне, что я стала слишком толстой?!» — муж ответил, что полюбил ее в теле, а сейчас она «просто стала чуточку больше». Он действительно даже не смотрел в сторону других девушек и боялся ее обидеть.

Осознав, что дальше так не может продолжаться, Дарья решила худеть. Прочитала о безуглеводной диете. Суть — ограничивать количество потребляемых углеводов.

— Я отказалась от сладкого, мучного, макарон, картошки, фруктов. Стала есть мясо, молочные изделия, рыбу и овощи.

В случае Дарьи это сработало: за первый месяц ушло 10 кг, потом 8. Такой диеты она придерживается уже два года.

— Сказать, что было сложно, это ничего не сказать. Первое время мне очень хотелось есть. Я даже просыпалась по ночам от голода. Безумно люблю сладкое. Раньше просто не могла наблюдать, как кто-то рядом ест торт, — отрезала бы себе кусок. Трудно было отказаться от бананов, от эклеров — моих любимых лакомств во время беременности.

Молодая мама стремится увидеть на весах цифру 65 — но пока весит 70 кг. И сейчас боится менять режим питания, чтобы снова не набрать вес.

Диетолог: «Для любой девушки важно не только стать стройной, но и не навредить при этом здоровью»

— Во время беременности вес возрастает в среднем на 8−16 кг, — объясняет диетолог Ольга Авчинникова. — Причем существует закономерность: чем меньше вес в начале, тем больше можно набрать. И, соответственно, наоборот, чем больше вес, тем лучше постараться набрать меньше. В месяц плюс десять кило — это, конечно, много. Лучше не слушать всем известный совет «Ешь за двоих», а придерживаться все-таки правильного и полезного питания. Такой большой и стремительный набор веса, скорее всего, связан с медицинскими проблемами.

Даша большая молодец, что смогла взять себя в руки. Безуглеводная диета, действительно, жесткая. Кормящей матери она противопоказана. В первый месяц девушка потеряла 10 кг, то есть сбрасывала по 2,5 кг в неделю. Ежедневный дефицит калорий составлял примерно 2500 ккал. Это крайне низкий суточный калораж. Я рекомендую не худеть на таком питании, так как для любой девушки важно не только стать стройной, но и не навредить при этом здоровью.

Любые паттерны правильного питания, признанные медицинскими сообществами (например, средиземноморская диета), на первом месте содержат большое количество фруктов (500 г в день) и овощей. Они являются основным источником клетчатки, витаминов и минералов. Кроме того, быстрое похудение и экстремальное ограничение углеводов является фактором риска развития жировой болезни печени.

Дарье все же необходимо плавно увеличивать калорийность, добавлять фрукты и цельнозерновые злаки. Постепенно увеличивать количество углеводов (с 25 до 30 г в день).

Также важны физические нагрузки. На любой диете, будь то низкоуглеводная или низкожировая, можно похудеть, но важно удержать вес. А это получается у немногих. Тем, кто добавляет 60 минут физической активности в день, удается удержать достигнутый результат.

Также важно при похудении терять вес за счет жировой ткани, а не мышц. При экстремальном похудении их будет уходить много. В нашем организме все настроено так, чтобы выжить в любых условиях. Если мы не даем ему углеводов с пищей, то включается процесс под названием глюконеогенез (образование глюкозы из неуглеводных источников, а, например, из аминокислот, которые берутся из мышечной ткани). Чем больше мышц человек теряет во время похудения, тем медленнее становится метаболизм. И увеличивается риск набрать вес повторно.