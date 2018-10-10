Reuters: ЕС и Великобритания сблизили позиции по Brexit 10.10.2018, 12:58

Это знаменует небольшой шаг вперед в переговорах.

ЕС больше не ожидает от Лондона новых предложений по границе с Северной Ирландией, и переговорщики с обеих сторон сокращают количество разногласий по Brexit.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Это знаменует небольшой шаг вперед в переговорах по Brexit, поскольку 27 государств-членов ранее настаивали на том, чтобы Лондон представил новые письменные предложения по границе.

Обе стороны хотят сохранить прозрачность границы в Ирландии для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза, который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. Brexit произойдет 29 марта 2019 года, переходный период продлится до 2021 года.