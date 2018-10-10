К «Триумфальной арке» в Могилеве можно попасть только с нарушением правил дорожного движения 10.10.2018, 13:09

А еще власти обманули могилевчан с «национальным декором».

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев 9 октября в присутствии чиновников, школьников и ветеранов торжественно открыл въездную арку на Минском шоссе, сообщает «Могилевская весна».

Ее должны были возвести еще к 15 июня 2017 года в честь 750-летия Могилева, однако на строительство объекта ушло на полтора года больше запланированного.

Открытие решили приурочить по времени к V Форуму регионов Беларуси и России. Всего, по данным Управления капитального строительства, на работы ушло 770 тысяч рублей. Почему это странная цифра, мы подробно писали для вас вот тут.

Вместе с торжественным открытием прошла закладка капсулы с посланием потомкам. В ней будущим поколениям завещается “любить и беречь родной город и умножать традиции прошлых поколений”.

На фото из государственных СМИ можно увидеть огромное количество человек на площадке перед аркой. Видимо, их централизованно привезли на автобусах — просто потому, что пешком к объекту законно попасть нельзя.

Подойти к арке можно только рискуя собственным здороевьем и нарушая правила дорожного движения. Никакого пешеходного перехода на кольцевой дороге просто нет.

Как нет и подземного перехода, который изначально присутствовал в проекте и от которого отказались. Также селфиться на месте можно только с риском получения телесных повреждений и штрафов от ГАИ.

На автомобиле к монументу попасть тоже проблематично — никаких парковочных мест поблизости нет. Если вы захотите подъехать на машине, то ее придется кинуть на полосе.

Впрочем, рабочих, которые трудились над благоустройством арки, это не смутило. Свой микроавтобус они оставили прямо на проезжей части, предупредив других водителей пластиковой канистрой с красной тряпочкой.

Да, вам не показалось — после официального открытия работы на арке продолжились. При корреспонденте несколько человек приваривали перила для пандуса.

Что касается обустройства и декора, то для любителей белорусского все очень плохо — из национального там только надпись “Стваральнікам Магілева ў гонар 750-годдзя горада”.

Также есть уже известные орден Ленина и орден ВОВ. Рядом с каждым из них есть табличка с пояснениями на русском языке.

Белорусский орнамент, который должны были выложить плиткой, получился странным — на желтом фоне, причем концепция явно отличается от первоначальной.

Вы просто сравните, сколько орнамента должно было быть изначально…

И сколько его оказалось на самом деле….

В ближайшие дни вряд ли что-то сильно поменяется — во время Форума регионов никаких работ на арке проводить не должны. И есть ощущение, что уже ничего менять и не будут.