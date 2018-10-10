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Чешское радио: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Праге

  • 10.10.2018, 13:09
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Похоже, что у россиян был целый отряд, который вел наблюдение за Скрипалем.

Россияне, предположительно работающие на ГРУ, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, посещали Прагу в 2014 году и следили там за бывшим агентом российского ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщает "Настоящее время" со ссылкой на Чешское Радио.

То, что Скрипаль после получения убежища в Великобритании посещал Чехию и другие страны ЕС и читал лекции для агентов местных спецслужб, ранее подтвердил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий. По данным чешских СМИ, Скрипаль минимум один раз приезжал в Чехию в 2012 году, а позже представители чешских спецслужб ездили к нему на консультацию в Великобританию.

Предположительно эти контакты были связаны с работающими в Чехии агентами российских спецслужб, но официально это никогда не подтверждалось.

Журналисты Чешского Радио утверждают, что была как минимум еще одна поездка Скрипаля в Прагу во второй половине октябре 2014 года. В этом же время в Чехии находились и Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которые вероятно следили за бывшим российским разведчиком.

"Похоже, что у россиян был целый отряд, который вел наблюдение за Скрипалем задолго до покушения на его убийство", – сообщает Чешское Радио со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Александр Мишкин прибыл в Чехию с паспортом на имя Петрова в середине октября 2014 года (с тем же документом он въехал в Великобританию в марте 2018 года). С 13 октября по 16 октября он жил в одном из отелей Остравы, а затем переехал в Прагу.

Руслан Боширов (Анатолий Чепига) также 11 октября 2014 года посетил Прагу по тому же документу, что и Великобританию в марте 2018 года.

Российское посольство отказалось комментировать поездку в Чехию двух предполагаемых сотрудников ГРУ:

"Вопросы пересечения границы Чешской Республики гражданами иностранных государств относятся к компетенции соответствующих органов Чешской Республики", – сказано в официальном ответе посольства РФ в Праге.


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