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Экзархи Вселенского патриарха в Украине прибыли на Синод в Стамбуле

  • 10.10.2018, 13:23

Архиепископ Даниил и епископ Иларион выступят с отчетом.

Экзархи Вселенского патриархата в Украине архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион прибыли на Синод в Стамбуле, на котором возможно рассмотрение вопроса автокефалии Украинской церкви.

Об этом сообщают корреспонденты Укринофрма.

"Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да", - ответил лаконично архиепископ Даниил на вопрос о перспективах заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов по результатам визита в Украину.

По словам Даниила, он был рад встретиться с представителями церковной и светской власти Украины, впечатления от поездки у него остались хорошие.

На уточняющий вопрос, готовы ли в Украине к церковному объединению, экзарх отметил, что "Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не больше - столетия".

Экзарх проигнорировав провокационный вопрос российских телеканалов о возможности обострения ситуации в Украине после получения томоса.

Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ. Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на "финишной прямой".

Заседание Синода будет проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовой перерывом. Следующий Синод состоится 9-11 ноября.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.


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