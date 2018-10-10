закрыть
10 октября 2018, среда, 13:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Эксперты назвали лучшие Instagram-фото 2018 года

  • 10.10.2018, 13:31
Фото: PIPAs

Они были отобраны из 184 тысяч претендентов из разных стран.

Жюри конкурса Photobox Instagram Photography Awards (PIPAs) отобрало лучшие снимки года в соцсети Instagram. Десять лучших фото, отобранных из 184 тысяч работ, были опубликованы на официальном сайте премии, сообщает korrespondent.net.

Лидеры были выбраны в десяти различных категориях: Путешествия, Мода, Животные, Любовь, Пейзаж, Без фильтров, Фестивали, Спорт, Арт и Семья.

Каждый автор снимка, названного лучшей в одной из категорий, получал вознаграждение в размере 500 фунтов стерлингов (650 долларов). При этом из десяти снимков был также выбран главный победитель. Он получил денежное вознаграждение в размере 5000 фунтов стерлингов (6,5 тысяч долларов).

Фото: PIPAs

популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол