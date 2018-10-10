Эксперты назвали лучшие Instagram-фото 2018 года 10.10.2018, 13:31

Фото: PIPAs

Они были отобраны из 184 тысяч претендентов из разных стран.

Жюри конкурса Photobox Instagram Photography Awards (PIPAs) отобрало лучшие снимки года в соцсети Instagram. Десять лучших фото, отобранных из 184 тысяч работ, были опубликованы на официальном сайте премии, сообщает korrespondent.net.

Лидеры были выбраны в десяти различных категориях: Путешествия, Мода, Животные, Любовь, Пейзаж, Без фильтров, Фестивали, Спорт, Арт и Семья.

Каждый автор снимка, названного лучшей в одной из категорий, получал вознаграждение в размере 500 фунтов стерлингов (650 долларов). При этом из десяти снимков был также выбран главный победитель. Он получил денежное вознаграждение в размере 5000 фунтов стерлингов (6,5 тысяч долларов).