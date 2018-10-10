Геннадий Федынич: Каждый день в профсоюзов РЭП вступают порядка 30 человек 1 10.10.2018, 13:35

Геннадий Федынич

Лидер независимого профсоюза посетил Оршу.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич не так давно был осужден на 4 года "домашней химии" с запретом занимать руководящие должности, пишет сайт orsha.eu.

Правозащитниками и международным профсоюзным движением суд был признан политической расправой. Сейчас приговор находится в стадии обжалования и председатель независимого профсоюза объезжает регионы в которых есть профсоюзные структуры.

На выходных Федынич посетил и Оршу. Формальная цель приезда в город - участие в обучении членов профсоюза, но обучение началось именно с выступления Геннадия Фёдоровича.

Федынич рассказал о "деле профсоюзов", поблагодарил оршанских профсоюзных активистов - на каждом заседании суда присутствовали члены Оршанской профсоюзной организации. Рассказал Федынич и о международной поддержке РЭП-а. Хотя государство судом и информационной кампанией к суду пыталась дискредитировать лидеров организации, реакция получилась обратной. Сегодня каждый день в профсоюзов в разных регионах вступают порядка 30 человек.

Стоило ли было проводить «Марши нетунеядцев», чтобы потом получить такой прессинг? По мнению профсоюзного лидера - стоит. Более того и в будущем профсоюз не собирается отказываться от акций протеста.