«Они 3600 человек за людей не считают?!» 4 10.10.2018, 13:55

2,990

Фото: onliner.by

Жители поселка под Минском закипают от негодования.

Страдающие от зловония жители задали неудобные вопросы и получили ответ-пустышку

Ситуация вокруг зловонных иловых прудов в районе деревни Синило под Минском продолжает накаляться. Похоже, жители ближайших населенных пунктов всерьез взялись за вопрос и намерены добиваться улучшения ситуации, пишет onliner.by.

С момента выхода в СМИ большой статьи на эту тему прошло полтора месяца. За это время активисты успели сделать многое: выяснить информацию, которую наверняка некоторым службам не хотелось бы афишировать; сходить на приемы к чиновникам разного ранга; сформулировать неудобные вопросы. Повышая ставки, целеустремленные люди собрали 2300 подписей офлайн и 1300 подписей онлайн и пришли в Минский городской исполнительный комитет в надежде найти ответы на свои вопросы.

— 19 сентября представители инициативной группы (двое человек) были на приеме у заместителя председателя Мингорисполкома Виктора Лаптева, — рассказывает Алина, которая первой подняла вопрос о нестерпимом смраде. — На встрече также присутствовал специалист из «Минскочиствода» Кирилл Антонов. В процессе беседы мы озвучили наиболее болезненные вопросы, понимая, что прямо сейчас дать ответы на них люди не могут. Поэтому мы оставили в Мингорисполкоме список тем, на которые хотели бы получить развернутые комментарии, надеясь, что за месяц ответственные специалисты смогут разобраться и сформулировать грамотные ответы по существу.

В частности, активисты просили пояснить следующее.

Иловые пруды эксплуатируются уже десятки лет, но нестерпимый запах в большом объеме появился только в апреле 2018 года. Просим выяснить, что изменилось в процессе эксплуатации и вызвало эти проблемы. Считаем, что аномальную жару нельзя принимать во внимание, ведь жаркие месяцы были во все годы эксплуатации.

Почему замеры воздуха производились не для основных загрязнителей? В нашем случае нет замеров на меркаптаны и другие тиолы. Просим провести замеры концентрации этих веществ в воздухе с учетом направления ветра и температуры. Замеры в холодное время года не считаем показательными.

Почему при замерах воздуха концентрацию вредных веществ (аммиак, формальдегид, сероводород) сравнивали с максимальными разовыми предельно допустимыми значениями, не учитывая фактор суммации? Жители вдыхают вредные запахи более 30 минут подряд, а значит, должны учитываться среднесуточные показатели ПДК.

Как эксплуатируются пруды, в которые уже не сливается иловый осадок? Добавляют ли в них известь или другие вещества для уменьшения едкого запаха?

Как производился перерасчет санитарно-защитной зоны (СЗЗ) иловых прудов в связи со строительством очередного 18-го пруда-накопителя?

Законодательно СЗЗ в 500 метрах соответствует производительности очистных сооружений от 50 до 280 тысяч м³/сутки. Производительность Минской очистной станции по разным данным от 500 до 700 тысяч м³/сутки. Почему размер СЗЗ не был пересчитан для таких аномальных объемов?

Почему пруд №18 вырыт на расстоянии менее 500 метров от объектов по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения? Это запрещено законом.

Если предыдущие вопросы о СЗЗ справедливы, то каким образом Минприроды одобрило строительство 18-го пруда накопителя, если СЗЗ не соответствует нормам?

В результате прочтения документа «Резюме нетехнического характера о результатах ОВОС по объекту „Строительство илового пруда-накопителя №18, расположенного в р-не д. Синило Минского района“» у нас возник ряд вопросов:

9.1 Почему расчет метил- и этилмеркаптанов не целесообразен (cтр. 29)? Хотя в этом же документе утверждается, что эти вещества первичны при выделении в окружающую среду.

9.2 Содержание сероводорода, установленное гигиеническими требованиями, — 0,008 мг/м³. Однако в документе написано, что порог, который ощущает человек, — 0,000012 мг/м³. Просим свериться со справочником и установить, что это значение не на метр кубический, а на литр. Таким образом, порог, при котором человек ощущает запах, равен 0,012 мг/м³, что явно превышает значение, установленное гигиеническими требованиями. Из этого следует, что в документе грубая ошибка (в 1000 раз), на основании которой сделан неверный вывод о том, что запах людьми не ощущается. В связи с этим просим признать ошибку, разработать и принять меры по нейтрализации запаха сероводорода.

9.3 Почему из перечня оценки исключили фенол и формальдегид (максимально измеренное значение 26 при ПДК в 30 мкг/м³) (стр. 28)?

Глубина илового пруда-накопителя №18 14,5 метра. В то же время грунтовые воды, которые могут нести вредные вещества в реку Свислочь, могут находиться на глубине уже 15 метров. Если продукты гниения попадут в грунтовые воды, это может повести за собой экологическую катастрофу. Как планируется отсекать вредный иловый осадок от грунтовых вод? И как были защищены предыдущие пруды? Есть ли акты скрытых работ? По нашей информации, со строек предыдущих прудов попросту воровалась пленка, которую должны были стелить на дно котлованов. Просим вас разобраться в этом вопросе!

Как планируется модернизировать очистные сооружения города Минска? Если планируется постройка завода по сжиганию сухого остатка, то как будут утилизироваться отходы производства? Будет ли это соответствовать экологическим нормам?

По словам начальника ПТО «Минскочиствод» Кирилла Антонова, к середине августа 2018 года банки ЕБРР и ЕИБ должны принять окончательное решение по кредитованию модернизации Минских очистных сооружений. Принято ли решение о выделении денег?

Вопросов действительно много, и все они далеко не простые. Поэтому ответ активистам пришел почти через месяц. Каково же было удивление людей, когда вместо многостраничного труда компетентных специалистов они увидели... «пустое» письмо на две странички, аналогичное тому, которое уже получали в мае.

— Когда я это увидела, меня чуть не разорвало от негодования. Это просто «копипаст» майского письма, в нем нет ни одного ответа на конкретные вопросы! Они там 3600 человек вообще за людей не считают?! — возмущена Алина. Сегодня девушка вместе с другими представителями инициативной группы отправилась на прием к председателю Мингорисполкома. — За истекший месяц мы нашли новые, еще более любопытные, данные по этим прудам. Посмотрим, как на наш запрос ответит непосредственно руководство города.