Флаг надо поднять! 7 Михаил Пастухов

10.10.2018, 14:00

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Михаил Пастухов

Проведение «референдума» 1995 года вызывает ряд вопросов с правовой точки зрения.

18 сентября в ряд министерств был направлен законопроект о легализации бело-красно-белого флага. Цель законопроекта — включить этот флаг в список историко-культурных ценностей и дать возможность свободно им пользоваться.

История БЧБ

Бело-красно-белый флаг (по-белор. — бела-чырвона-белы сцяг — БЧБ) — один из исторических национальных символов белорусского народа, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918 г.), Государственный флаг Республики Беларусь (1991—1995 гг.).

По мнению некоторых белорусских историков, в частности Михася Ткачева, прототипом бело-красно-белого флага могли послужить треугольные белые флажки с красным крестом Святого Георгия. Они были изображены на пиках литовской кавалерии на картине первой половины XVI века «Битва под Оршей».

Известно, что в качестве символов БНР были приняты герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг. Позднее они использовались Радой БНР в изгнании.

Следует также напомнить, что в период оккупации (1941—1944 гг.) бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Пагоня» был разрешен немецкими властями к использованию.

В конце 80-х годов бело-красно-белый флаг стал символом борьбы за государственную независимость Беларуси. Многие помнят телевизионные кадры, как после провала ГКЧП 24 августа 1991 г. депутат Галина Семдзянова внесла бело-красно-белый флаг в Овальный зал.

19 сентября 1991 г. Верховный Совет принял Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь». 11 декабря 1991 г. постановлением парламента было утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь.

Вопрос о Государственном флаге и Государственном гербе стал предметом референдума в мае 1995 г. По данным Центризбиркома (тогда его председателем был А.Абрамович), за принятие новых флага и герба высказались 75,1% избирателей, принявших участие в голосовании, против — 20,5%.

Президентским указом от 7 июня 1995 г. №214 было утверждено новое Положение о Государственном флаге Республики Беларусь.

Законна ли отмена БЧБ?

Проведение «референдума»1995 г. вызывает ряд вопросов с правовой точки зрения.

Во-первых, на референдум выносились вопросы, которые противоречили Декларации о государственном суверенитете (преамбула, ст.ст. 1, 2. 3), Конституции (преамбула, ст.ст.17, 78), Закону «О всенародном голосовании (референдуме) в Республике Беларусь» (ст.3). Так, вопрос «Поддерживаете ли вы предложение об установлении новых Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?» нарушал положение ст.3 закона, в соответствии с которым закреплялось «...неотъемлемое право белорусского народа на суверенную национальную государственность, гарантии существования белорусской культуры и языка».

Во-вторых, по Конституции (ч.2 ст.148) запрещалось вносить изменения и дополнения в Конституцию в последние шесть месяцев полномочий Верховного Совета. А именно в тот период намечался референдум. К тому же он совмещался с выборами в Верховный Совет Республики Беларусь очередного созыва, что не создавало благоприятных условий для выражения волеизъявления граждан.

В-третьих, в отношении депутатов оппозиции, объявивших голодовку в Овальном зале в знак протеста против назначения референдума по указанным вопросам, была применена сила со стороны силовых структур. Очевидно, что «силовой фактор» мог повлиять на принятие решения о назначении референдума на следующий день. При этом была грубо нарушена процедура принятия решения.

Следует также отметить, что, по мнению наблюдателей, при голосовании на многих избирательных участках были зафиксированы нарушения законодательства. Кроме того, итоги «референдума» не были утверждены Верховным Советом как законодательным органом власти, назначившим «референдум».

С учетом изложенного можно утверждать, что решения по вопросам, вынесенным на «референдума», в том числе об отмене государственных символов, нельзя считать законными, легитимными и достоверными. Следовательно, необходимо вернуться к обсуждению этих вопросов и дать им надлежащую юридическую оценку.

Флаг надо поднять!

В новейшую историю Беларуси вошел поступок Андрея Осмоловского, который на митинге 25 марта 2017 г. поднял с асфальта бело-красно-белый флаг и сказал сакральные слова: «Поднимаем флаг обратно!». Произошло это на глазах омоновцев, парня сразу же задержали, но он каким-то чудом избежал административного наказания.

Многие знают минскую пенсионерку Нину Богинскую, которая выходит на все акции протеста с бело-красно-белым флагом, за это она получила прозвище «Человек-флаг». Ее не пугают административные штрафы, которые периодически выписывают в судах. Она упорно и смело поднимает флаг.

Эти два примера — самые простые способы возвращения бело-красно-белых флагов на улицы и площади наших городов. Понятное дело, что представители власти жестко наказывают граждан за такое своеволие. Поэтому желающих проявить свою симпатию к флагу в общественных местах оказывается немного.

Что касается варианта, который предлагают разработчики декрета, то он является длительным и малопродуктивным. В этой связи я разделяю скептицизм политического обозревателя «Снплюс» Валерия Карбалевича, который считает, что «ответ, скорее всего, будет отрицательным». Очевидно, что ведомства, в которые направлен законопроект (Министерство юстиции, Министерство культуры, МВД) откажутся продвигать этот проект. Как говорится, не для того нынешняя власть запрещала БЧБ, чтобы через 20 с лишним лет его снова разрешить.

С правовой точки зрения решение вопроса с государственными символами Республики Беларусь видится в том, чтобы признать «референдум» 1995 г. незаконным. Тогда автоматически будут отменены все ограничения, которые с того времени установила власть в отношении общества и граждан страны. Это касается и статуса белорусского языка как единственного государственного, и флага с гербом, и права народа на определение своего дальнейшего пути.

Такой вариант решения вытекает из положений Декларации о государственном суверенитете, Конституции 1994 года, иного законодательства, действовавшего в тот период истории. Он отвечает менталитету белорусского народа, его многовековой истории и традициям.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, sn-plus.com