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Пашинян: Армения набирает скорость для экономического взлета

  • 10.10.2018, 14:24
Никол Пашинян
Фото: РИА «Новости»

После революции основные макроэкономические показатели выросли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook представил некоторые данные банковской сферы, озаглавив свой пост так: «Набираем скорость для экономического взлета-2», сообщает «Радио Азатутюн».

«После революции, то есть за период с начала мая и до сегодняшнего дня, активы банковской системы выросли на 10,5%, кредиты выросли на 7,0%, кредиты физических лиц – на 10,4%, кредиты юридических лиц - на 4,3%. Депозиты выросли на 9,2%».


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