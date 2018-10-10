Ученые назвали пять продуктов, которые поднимают настроение 1 10.10.2018, 14:34

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Эти продукты сделают вас счастливыми благодаря своим уникальным питательным качествам.

Эти 5 продуктов рекомендуют добавить в свой рацион, если вы чувствуете себя подавленным и не можете улучшить настроение, пишет healthystyle.info.

Эти продукты сделают вас счастливыми благодаря своим уникальным питательным качествам. Они обладают особыми полномочиями, которые могут улучшить настроение:

Ягоды годжи

Ягоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов.

Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию.

Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.

Асаи

Ягоды были хорошо известны своим высоким содержанием омега-3 в течение многих лет.

Они содержат больше омега 3, чем лосось и являются одним из лучших ягод для вашего сердца.

Они также богаты витаминами группы В для вашего мозга и низким содержанием сахара.

Какао

Шоколад является хорошо известной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса.

Какао — это необработанная форма шоколада и в нем больше магния.

Магний снижает стресс, предотвращает депрессию, головные боли, и даже лечит симптомы предменструального синдрома.

Кокос

Здоровые жиры кокосового ореха могут хорошо влияют на настроение!

Но стоит отметить, что жиры в кокосе насыщены и они поднимают уровень холестерина и способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.

Спирулина

Спирулина - это морские водоросли, которые славятся невероятно высоким содержанием витамина B12!

Витамин B12 помогает улучшить обмен веществ и уменьшает стресс.

Спирулина также содержит аминокислоты и белки. Белок помогает уменьшить беспокойство, предотвратить депрессию, и увеличить умственную концентрацию.

Все эти суперпродукты не дешевые, однако они невероятно высоко ценятся в питании и их стоит попробовать.