закрыть
10 октября 2018, среда, 16:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Каждый выбирает, кто он – Дракон или Ланселот

  • Дмитрий Гудков
  • 10.10.2018, 14:47
  • 1,151
Дмитрий Гудков

Пришло время определиться.

«Предатель Родины!» – заклеймил меня в комментариях человек с пустым профилем. «А еще сын чекиста», – добавил он же. Это все из-за внимания к теме Чепиги с Мишкиным: настоящий патриот никогда не произнесет вслух эти секретные фамилии.

Ну что сказать: патриотов у нас много. Включим телевизор – там сплошь патриоты, про солберецких глухая тишина. Прислушаемся к Путину и правительству – тоже молчание, никаких чепиг. То есть образец для подражания у нас есть.

Ладно, можно и помолчать – как это поможет Родине? Снимет санкции? Отменит визы? Укрепит курс рубля? Поднимет зарплаты?

Вот Екатерина Винокурова пишет: «…любая борьба с режимом должна знать последнюю меру. У меня в последние недели есть четкое ощущение, что мера пройдена».

Мне кажется, тут произошла терминологическая путаница, мы опять не смогли вовремя разделить Родину и его превосходительство. Родина – это мы с вами. Те, у кого нет пятиэтажной квартиры. Кто ездит за границу (если ездит) без дипломатических паспортов. Кто лечится в обычной, а не ведомственной поликлинике и не получает стометровых квартир в столице за вывоз диктаторов из соседних стран.

Для нас – Родины – от чепиг с мишкиными один только вред. Это после их «подвигов разведчиков» появляются новые санкции, из-за которых растет инфляция, падают зарплаты, а бизнес сломя голову бежит прочь из страны. Это государству, а не нашей Родине нужно спасти Януковича с Асадом. Это ему нужно убивать людей внутри и за пределами страны. Сегодня, в день рождения Бориса Немцова, трудно не увидеть параллель. Мы же помним то самое, путинское о Политковской, «смерть которой принесла больше вреда, чем ее жизнь».

«Нельзя помогать иностранным государствам…» Так об этом ежедневно говорят в Думе. Не отдадим наших детей в США и Европу! Откажемся от исков в ЕСПЧ! От нас только этого и ждут. Причем, Катя, следующий логичный шаг – не поддерживать эти самые «иностранные государства», покупая у них сумочки и туфли.

Импортозамещение как раз об этом, тебе Соловьев с озера Комо подтвердит.

Мы вырастили монстра внутри страны. Он заматерел и вывалился за ее пределы. Значит ли это, что теперь нам нужно срочно встать на его защиту? Внутри он пусть продолжает нас есть. Пусть от нас – из-за него! – шарахаются окружающие. Но чтоб его, родного, пальцем тронуть не смели!

Нет, так не получится. В итоге каждый встает перед выбором, с кем он: с Драконом или с Ланселотом. Вернее, даже не так. Кто он – Дракон или Ланселот. Не нужно привлекать сюда никакие третьи силы, иностранные разведки и прочих инопланетян. Преступники остаются преступниками вне зависимости, числятся они в ГРУ или Тамбовской ОПГ. Ущерб для страны от этого не меняется.

Чем отличается расследование против «золотых кренделей» от расследования о чепигах? Тем, что первыми не интересовались иностранцы? Так это их проблема, а не наша. Я не хочу, чтобы героями моей Родины были убийцы, позорящие это звание.

Зато я хочу жить в современном европейском государстве, где права человека, частная собственность, свобода предпринимательства – приоритет. Где разведка работает в интересах страны и ее граждан, где спецслужбы защищают Россию от преступников, а не подставляют страну в их интересах. Это государство – Россия в будущем. А в нынешнем государстве права человека – это славить вождя и ненавидеть его врагов. Вместо свободы предпринимательства – свобода лечь в постель к чиновнику или убивать по его приказу. Других социальных лифтов не предусмотрено.

И да, это говорю я, «сын чекиста», умеющий различать интересы страны и режима.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол