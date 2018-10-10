Каждый выбирает, кто он – Дракон или Ланселот Дмитрий Гудков

10.10.2018, 14:47

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Дмитрий Гудков

Пришло время определиться.

«Предатель Родины!» – заклеймил меня в комментариях человек с пустым профилем. «А еще сын чекиста», – добавил он же. Это все из-за внимания к теме Чепиги с Мишкиным: настоящий патриот никогда не произнесет вслух эти секретные фамилии.

Ну что сказать: патриотов у нас много. Включим телевизор – там сплошь патриоты, про солберецких глухая тишина. Прислушаемся к Путину и правительству – тоже молчание, никаких чепиг. То есть образец для подражания у нас есть.

Ладно, можно и помолчать – как это поможет Родине? Снимет санкции? Отменит визы? Укрепит курс рубля? Поднимет зарплаты?

Вот Екатерина Винокурова пишет: «…любая борьба с режимом должна знать последнюю меру. У меня в последние недели есть четкое ощущение, что мера пройдена».

Мне кажется, тут произошла терминологическая путаница, мы опять не смогли вовремя разделить Родину и его превосходительство. Родина – это мы с вами. Те, у кого нет пятиэтажной квартиры. Кто ездит за границу (если ездит) без дипломатических паспортов. Кто лечится в обычной, а не ведомственной поликлинике и не получает стометровых квартир в столице за вывоз диктаторов из соседних стран.

Для нас – Родины – от чепиг с мишкиными один только вред. Это после их «подвигов разведчиков» появляются новые санкции, из-за которых растет инфляция, падают зарплаты, а бизнес сломя голову бежит прочь из страны. Это государству, а не нашей Родине нужно спасти Януковича с Асадом. Это ему нужно убивать людей внутри и за пределами страны. Сегодня, в день рождения Бориса Немцова, трудно не увидеть параллель. Мы же помним то самое, путинское о Политковской, «смерть которой принесла больше вреда, чем ее жизнь».

«Нельзя помогать иностранным государствам…» Так об этом ежедневно говорят в Думе. Не отдадим наших детей в США и Европу! Откажемся от исков в ЕСПЧ! От нас только этого и ждут. Причем, Катя, следующий логичный шаг – не поддерживать эти самые «иностранные государства», покупая у них сумочки и туфли.

Импортозамещение как раз об этом, тебе Соловьев с озера Комо подтвердит.

Мы вырастили монстра внутри страны. Он заматерел и вывалился за ее пределы. Значит ли это, что теперь нам нужно срочно встать на его защиту? Внутри он пусть продолжает нас есть. Пусть от нас – из-за него! – шарахаются окружающие. Но чтоб его, родного, пальцем тронуть не смели!

Нет, так не получится. В итоге каждый встает перед выбором, с кем он: с Драконом или с Ланселотом. Вернее, даже не так. Кто он – Дракон или Ланселот. Не нужно привлекать сюда никакие третьи силы, иностранные разведки и прочих инопланетян. Преступники остаются преступниками вне зависимости, числятся они в ГРУ или Тамбовской ОПГ. Ущерб для страны от этого не меняется.

Чем отличается расследование против «золотых кренделей» от расследования о чепигах? Тем, что первыми не интересовались иностранцы? Так это их проблема, а не наша. Я не хочу, чтобы героями моей Родины были убийцы, позорящие это звание.

Зато я хочу жить в современном европейском государстве, где права человека, частная собственность, свобода предпринимательства – приоритет. Где разведка работает в интересах страны и ее граждан, где спецслужбы защищают Россию от преступников, а не подставляют страну в их интересах. Это государство – Россия в будущем. А в нынешнем государстве права человека – это славить вождя и ненавидеть его врагов. Вместо свободы предпринимательства – свобода лечь в постель к чиновнику или убивать по его приказу. Других социальных лифтов не предусмотрено.

И да, это говорю я, «сын чекиста», умеющий различать интересы страны и режима.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»