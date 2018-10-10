Жители Могилева: Путин, геть с Беларуси! 8 10.10.2018, 14:53

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Могилевчане показали свое отношение к приезду российского правителя.

На одном из центральных проспектов Могилева, Пушкинском, появилась масштабная стрит-арт инсталляция, с помощью которой могилевчане показали свое отношение к приезду в город президента РФ Владимира Путина.

Об этом Charter97.org сообщили читатели из Могилева.

Напомним, что в городе уже прошла акция под лозунгом «Володя, едь домой!».

Визит Путина в Могилев запланирован на 11-12 октября в связи в с проведением в городе пятого форума регионов Беларуси и России.