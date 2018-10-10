Никки Хейли предрекают большое политическое будущее 10.10.2018, 15:10

Никки Хейли

Эксперты предсказывают ее скорое возвращение в политику.

Постоянная представительница США при ООН Никки Хейли покидает администрацию президента Дональда Трампа, будучи самой авторитетной женщиной в его кабинете, сообщает «Голос Америки».

Это потенциально позволяет ей вновь войти в игру в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии, у которой есть проблемы с привлечением на свою сторону женского электората.

В своем внезапном объявлении о предстоящей отставке, сделанном во вторник, 46-летняя Хейли старательно пыталась прекратить разговоры о том, что она может выставить кандидатуру в 2020 году и стать соперницей Трампа в предвыборной гонке.

Но это едва ли помешало Вашингтону вновь заняться его любимой салонной игрой под названием «Кто и куда баллотируется?». Возможные варианты для Хейли: президент, вице-президент и сенатор.

Люди, знавшие Хейли, когда она еще была популярным губернатором Южной Каролины, считают, что она находится в завидном положении.

«Ее деятельность на посту посла в ООН не только повысила ее статус, который и так был высок, но она также повысила статус этой должности, поставив высокую планку», – говорит Роб Годфри, ее бывший политический соратник в Южной Каролине.

Хейли удостаивалась высоких оценок за ее работу в ООН. Результаты апрельского опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, показали, что 63 процента избирателей, в том числе 55 процентов демократов, одобряют деятельность Хейли.

Объясняя причины своего ухода, Хейли была расплывчата, сославшись на желание взять временный перерыв. В письме с просьбой об отставке Хейли упомянула о возвращении в частный сектор.

Но мало кто из людей, наблюдавших за ее работой в течение многих лет, готов предположить, что она покинет политическую арену надолго.

«Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что она хочет немного дистанцироваться от Трампа перед тем, как выставить свою кандидатуру на пост президента», – говоритДжордан Рагуза, профессор политологии в Чарлстонском колледже в Южной Каролине.

Хейли не имела практически никакого опыта дипломатической работы до того, как заняла пост посла в ООН, но теперь становится кандидатом мечты, который, с одной стороны, знает, как работать с многоречивым Трампом, не затмевая его, а с другой – способна противостоять своему боссу по действительно важным для нее вопросам.

Уход Хейли вызвал предположения, что она может сменить Линдси Грэма на посту сенатора от Южной Каролины, хотя Трамп не придал большого значения такой возможности.

В Вашингтоне поговаривают, что Трамп может уволить генерального прокурора Джеффа Сешнса после выборов в Конгресс 6 ноября, назначив на его место Грэма. В этом случае губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру придется выбрать на замену Грэма человека, который будет работать в Сенате до выборов 2020 года. Ранее при Хейли Макмастер был в штате вторым по значимости человеком.

Несмотря на то, что Хейли приходилось маневрировать с Трампом, в Вашингтоне быстро возникли предположения, что Трамп может отказаться от вице-президента Майка Пенса в качестве своего напарника на выборах 2020 года и выбрать Хейли вместо нее.

«Впереди у посла Хейли большая политическая жизнь, возможно, в качестве вице-президента, если не больше», – говорит Карен Флойд, бывший председатель Республиканской партии в Южной Каролине.

Трамп страдает от большого гендерного разрыва в его рейтингах: значительное большинство женщин не одобряют его работу, и Хейли может помочь в усилиях завоевать дополнительные голоса женщин.

«Я вижу миллионы возможностей укрепления предвыборных позиций Трампа с ее помощью», – говорит Клэр Уоффор, профессор политологии в Чарлстонском колледже в Южной Каролине.