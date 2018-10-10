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В четверг будет до +19°С

  • 10.10.2018, 15:18

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня.

11 октября погоду на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над северо-западом Украины. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, сообщает pogoda.by.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, в отдельных районах, преимущественно по югу страны, заморозки до 0..-2°С, максимальная температура днем +13..+19°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

12-13 октября Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

12 октября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В отдельных районах республики туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная - днем +12..+18°С.

13 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная - днем +12..+19°С.


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