Дворец Радзивиллов в Барановичском районе продают за $10 тысяч 4 10.10.2018, 15:26

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В 2016 году частник вернул исторический объект государству.

«Брестоблимущество» уже в пятый раз пытается продать бывший дворец Радзивиллов в деревне Полонечка, что в Барановичском районе, сообщает «Белсат».

Основное требование к инвестору, который приобретет историческое здание – реконструкция дворца. Усадьбу еще в 2014 году приобрела частная фирма. Однако отреставрировать дворец и создать здесь туристический объект фирме не удалось. Поэтому в 2016 году частник вернул государству исторический объект. С тех пор попытки найти желающих приобрести дворец остались безуспешными.

Сейчас дворец очередной раз выставлен на аукцион комитетом «Брестоблимущество». На этот раз первоначальная стоимость дворца составляет 19,2 тысячи рублей. Кроме исторического здания будущий собственник получит земельный участок – почти три с половиной гектаров с правом аренды на 50 лет.

Главным условием аукциона является необходимость провести реконструкцию или реставрацию объекта.

Изюминкой деревни Полонечка является не только дворец, но и костел святого Георгия, а также частично сохранившаяся водная мельница, которую начали строить в 1819 году.