Россия проиграла 1 Роман Бессмертный

10.10.2018, 15:31

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Роман Бессмертный

Фото: Facebook

Именно так можно назвать события, произошедшие вчера на заседании ПАСЕ.

Действительно, там не нашлось голосов для изменения санкционных правил против России. А это значит, что санкции будут действовать по крайней мере до следующего года. Но!

Уже вполне очевидно, что эта организация (ПАСЕ) встала на путь своего развала. Поэтому коллегиальным органом правит один человек. И также очевидным фактом являтеся то, что Турбьерн Ягланд уже не впервые пытался «протащить» решения в интересах России. На этот раз не получилось. А что же будет дальше?

Более чем уверен, что в нынешних реалиях просто не существует решения, которое бы уберегло и сохранило Совет Европы. В любом случае у него всего два варианта. Если в следующем году Ассамблея поддержит позицию России, Совет Европы могут покинуть как минимум Великобритания и Украина. Они просто не позволят этому органу паразитировать на российском вопросе.

Если же решение, наоборот, будет «проукраинским», то Совет Европы оставит Россия и, не исключено, еще несколько стран. Следовательно, один из важнейших институтов Европы не будет представлять интересы всех европейских стран.

Это кризис. Кризис не только Совета Европы. Это системный кризис на континенте – политики безопасности, представительских демократий, исполнительной власти и др. Все банально: сегодня в Страсбурге определяются с выбором между ценностями и деньгами. К сожалению, для некоторых европейских политиков в приоритете отнюдь не ценности. И это крайне опасная тенденция.

Именно поэтому придерживаюсь такого мнения, что на сегодняшний день это лишь передышка. Но отнюдь не конец кризиса.

Роман Бессмертный, «Фейбсук»