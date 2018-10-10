Движение по проспекту Независимости в Минске заблокировано в обе стороны 10.10.2018, 15:37

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Из-за повреждения троллейбусной сети перекрыта половина проезжей части.

Сегодня днем на проспекте Независимости в районе пересечения с МКАД стал формироваться дорожный затор, причем в обе стороны. Читатели onliner.by сообщают о том, что ситуация там в настоящее время сложная.

По информации сервиса «Яндекс.Карты» движение затруднено на участке проспекта Независимости от улицы Стариновской до МКАД, а также в обратную сторону — от станции метро «Борисовский тракт» до станции метро «Уручье».

В «Минсктрансе» сообщили, что произошел обрыв контактной троллейбусной сети.

«С 12:28 на проспекте Независимости в направлении ст. м. „Уручье“ из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №41, 37, 61 и автобусов на маршрутах №15, 27, 80, 77, 139, 113с, 300э, а также маршрутов пригородного направления. Движение автобусов №15, 77, 27, 80, 139 организовано по МКАД и улице Купревича, №113с — по МКАД и улице Гинтовта», — говорится в сообщении.

Читатель Олег рассказал, что обстановка на проспекте в текущий момент сложная.

— Стоящие автомобили вроде бы не особо повреждены. Кто оборвал провода — непонятно, — сообщил читатель.

Ко всему прочему, как сообщили в «Минсктрансе», с 13:00 из-за отключения напряжения остановлено движение троллейбусов на маршрутах №2, 37, 41, 61, 62. Движение организовано по улицам Калиновского, Всехсвятской, Гинтовта в обоих направлениях.