Швеция: оппозиция переходит к «плану Б» по формированию правительства 10.10.2018, 15:44

Правоцентристам не удалось заручиться поддержкой социал-демократов.

Шведская правоцентристская оппозиционная партия "Альянс" переходит к "плану Б" в попытках сформировать правительство после того, как ей не удалось заручиться поддержкой лидера социал-демократов Стефана Левена.

Об этом заявил лидер "Альянса" Ульф Кристерсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Левен отверг возможность договориться", - сказал Кристерсон.

Швеция оказалась в политическом тупике после усиления ультраправых "Шведских демократов" на выборах 9 сентября. Их успех не дал ни одному традиционному блоку в парламенте получить большинство голосов.

Теперь у Кристерсона есть еще одна неделя для того, чтобы сформировать правительство, прежде чем спикер парламента поручит этот процесс другому кандидату. Этим кандидатом может стать Левен, которому парламент Швеции 25 сентября объявил вотум недоверия.

Поскольку два члена "Альянса" - центристы и либералы - не хотят создавать правительство при поддержке "Шведских демократов", Умеренная партия Кристерсона может попробовать создать кабинет только с помощью христианских демократов (которые также входят в "Альянс").

Такое правительство будет нуждаться в поддержке как Центристской партии, так и "Шведских демократов". Лидер Центра Энни Лоуф допустила возможность создания большой коалиции.

В Швеции правительство меньшинства может быть властью, пока большинство законодателей не проголосуют против него. Партии имеют максимум четыре попытки сформировать правительство, а в случае неудачи должны провести новые выборы в течение трех месяцев.

9 сентября во Швеции состоялись выборы, в результате которых левоцентристский блок (включая Социал-демократическую, Зеленых и левую партии) получил 144 места в парламенте, а его оппоненты правоцентристы - 143. Антимиграционная партия "Шведские демократы" получила 62 места.