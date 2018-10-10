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Танцующая на скейте собака стала звездой Сети

  • 10.10.2018, 15:55

Животное устроило погоню за авто на самокате.

Бордер-колли по кличке Супра из Техаса присоединилась к челленджу с танцами у движущейся машины под песню американского рэпера Дрейка In My feelings, пишет hronika.info.

Причём этот пёсель не только танцует, но ещё и устраивает погоню за автомобилем на самокате. Впрочем, оказалось в Техасе есть целая банда таких собак, называющих себя «Неудержимые К9» (Unstoppable K9), и они готовы на всё.


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