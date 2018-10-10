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Арина Соболенко: Сейчас концентрируюсь на каждом матче

  • 10.10.2018, 16:23
Арина Соболенко
Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

20-летняя белорусская теннисистка скоро поборется за выход в полуфинал турнира в Тяньцзине.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге над представительницей Польши Магдой Линетт со счётом 6:1, 6:3, сообщает «Прессбол».

- Я думаю о том, что нужно выиграть этот турнир, а о шансах попасть на Итоговый чемпионат не переживаю. Я говорю себе: "Это не так важно, тебе лишь 20 лет, у тебя будет ещё много возможностей попасть туда". Сейчас я просто концентрируюсь на каждом матче.

Во втором сете я начала нервничать. Не знаю, почему. Пожалуй, потому что проиграла гейм на своей подаче. Мне нужно было всё обдумать. Я играла слишком агрессивно. Постепенно я стала играть глубже и не так активно, — сказала Соболенко.

За выход в полуфинал турнира в Тяньцзине Соболенко поспорит с победительницей поединка Мисаки Дои (Япония, Q) — Тимя Бачински (Швейцария).


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