«Недавно собака покусала какого-то чиновника» 7 10.10.2018, 16:27

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Фото: budzma.by

В Могилеве готовятся к приезду Лукашенко.

Объявление с предупреждением стеречь своих питомцев и не оставлять без присмотра во дворах домов вблизи торговых объектов появилось на улицах города. Его распространяют неизвестные, подписавшиеся как МОЗЖ (Могилевское общество защиты животных), сообщает «Белсат».

В сообщении утверждается, что из-за визита в Могилев Лукашенко и Путина собак и кошек будут отстреливать.

«Разбираться, домашние они или нет, никто не будет!» – говорится в тексте.

Мы решили узнать, что делают с могилевскими собаками и котами в преддверии встречи глав двух союзных государств, связавшись с ветеринарной клиникой «Спецавтопредприятия», в компетенцию которого входит отлов бродячих животных.

Пять дней на спасение, но не у всех

Работница спокойным дружелюбным голосом объяснила, что они не занимаются отловом и отстрелом. К ним привозят собак и кошек, которых держат пять дней. Потом, если хозяева не объявляются, животных усыпляют.

«Агрессивных, больных, старых мы усыпляем быстрее, иногда сразу, так представьте: собака покусала ребенка, чипа нет, владельца нет, а у него бешенство. Мы ведь тоже, разумеется, не резиновые. Мало места… Еще же есть отель», – отмечает женщина.

С 8 октября, добавляет работница, к ним привезли пять котов, двух уже забрали. На вопрос, кто «заказал» отлов собак к приезду Путина и Лукашенко, она говорит, что приказ пришел «сверху» – из райисполкома.

«Недавно собака покусала какого-то чиновника, вот они нам и приказали всех отловить, чтобы не бродили. Но вообще спрашивайте руководителя отдела в деле отлова, мы этим не занимаемся, мы делаем прививки и кормим».

На номер, который нам дали в ветеринарной клинике, отвечает другой человек.

«Начальника не будет ближайшие дни в офисе, он очень занят отловом, дам вам его «велком», – говорит мужчина.

Отстрел? Нет, не слышали

Наконец дозваниваемся до начальника отдела отлова безнадзорных животных «Спецавтопредприятия» Сергея Колтунова и расспрашиваем, действительно ли чиновника покусала собака и как происходит отстрел.

«Может быть, и покусала! Нам приказали, что должен быть порядок. Вот и будет теперь порядок всегда и везде! Никого мы не отстреливали, бродячих забираем, а после усыпляют».

Специалист по отлову настоятельно советует держать домашних питомцев дома.

«Если ваш кот или собака убежал, то это ваша проблема. У каждого должен быть чип, регистрация, ошейник. Чипированных мы не трогаем. А бродячих забираем, как говорил, а после усыпляют. Так делали всегда и будем так делать, а что? И вообще, разговор ни о чем, мне нужно идти сдвинуть раздавленного кота с дороги!» – нетерпеливым голосом отвечает Сергей Колтунов.

Руководитель МОЗЖ «Доброе сердце» Светлана Ермоленкова, к которой мы также обратились за комментарием, говорит, что тоже не знает об отстреле.

«Это не наши волонтеры расклеивали объявление, об отстреле мы не слышали, только отлов. Поэтому если вы потеряли питомца, идите в ВОК. Но статистики, сколько животных отлавливают, нам не дают. Но нам и не надо, надо начинать с безответственных людей, которые берут четырехлапых, не хотят их регистрировать, а после выбрасывают».

По данным белорусских зоозащитников, ежегодно в Беларуси уничтожают до 70 тысяч бродячих собак и кошек.