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В Лондоне пикетировали посольство Беларуси

  • 10.10.2018, 16:42
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Координаторка Amnesty International по Беларуси Айша Юнг, член ПЦ "Весна" Наталья Сацункевич, координатор Amnesty International Барри Хэй

В акции участвовали координаторы Amnesty International.

В понедельник восьмого октября около посольства Беларуси в Лондоне правозащитница «Весны» Наталья Сацункевич провела пикет за отмену смертной казни. К акции также присоединились координаторы Amnesty International Барри Хэй и Айша Юнг.

Наталья Сацункевич объяснила, почему решила провести пикет:

«Почему я пришла к белорусскому посольству в Лондоне? Сейчас проходит Неделя против смертной казни, а я категорически против этого вида наказания. Меня всегда пугает неотвратимость и невозможность исправить смерть любого человека.

Я призываю весь мир к солидарности и поддержке. И хоть Беларусь и последняя страна в Европе, где применяется смертная казнь, важно помнить, что такой вид наказания - это не только про Беларусь. У жизни и смерти, доброты и жестокости нет границ. Мир вокруг нас меняется и стремительно отказывается от смертной казни. И я очень жду того момента, когда смертная казнь не будет применяться не только в Европе, но и на всей планете».

Координаторка Amnesty International по Беларуси Айша Юнг и член ПЦ "Весна" Наталья Сацункевич

Наталья отметила, что, по сравнению с Минском, где такой пикет может быть чреват арестом или штрафом, в Лондоне достаточно было уведомить полицию о мирном собрании по телефону.


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