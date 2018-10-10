В парламенте Македонии начались дебаты об изменении названия страны 10.10.2018, 16:47

У правящей коалиции пока нет необходимых двух третей голосов для изменения Конституции.

Комитет парламента Македонии по конституционным вопросам начал обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.

Об этом сообщает Associated Press.

Изменения, обсуждаемые в среду, включают изменение преамбулы и двух статей. Дебаты на уровне комитета продлятся несколько дней.

После этого решение комитеты будет представлено депутатам на пленарном заседании, вероятно, на следующей неделе.

У правящей коалиции нет необходимых двух третей голосов для изменения Конституции, а премьер-министр Зоран Заев заявил, что объявит досрочные выборы, если поправки будут отклонены.

Как сообщалось, референдум об изменении названия Македонии признали несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.