На Кокорина и Мамаева завели дело о хулиганстве 4 10.10.2018, 17:12

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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

Фото: ТАСС

Сегодня они должны явиться к следователю, иначе их объявят в федеральный розыск.

В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завели уголовное дело о хулиганстве, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Юрий Титов. Об этом передает «Дождь».

Футболистам дали время до 18:00 10 октября приехать к следователю, иначе их объявят в федеральный розыск.

Спортсменов вызывали на допрос в полицию 10 октября к 13:00 по белорусскому времени. В назначенное время они не явились.

Ранее стало известно, что футболистов заподозрили в участии в двух инцидентах с избиением людей утром 8 октября. По обоим эпизодам возбудили уголовные дела по статье «Побои», в связи с «широким общественным резонансом», расследование передали в главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

По версии следствия, сначала они с еще тремя спутниками избили водителя-белоруса ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой у гостинице «Пекин» и повредили его машину. Затем в «Кофемании» на Большой Никитской они избили двух человек, в том числе чиновника Минпромторга.

Хулиганство наказывается штрафом на сумму от пятисот тысяч российских рублей до одного миллиона российских рублей. Кроме того, по этой статье могут оштрафовать на размер зарплаты или другого дохода за три-четыре года. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет или принудительные работы на срок до пяти лет.