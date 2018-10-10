Ученые: Улучшить работу мозга можно всего за 10 минут тренировок 1 10.10.2018, 16:56

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Тренировки не только поддерживают тело в хорошей форме, но и улучшают память.

Это выяснили специалисты Университета Калифорнии и Университета Цукубы. Были проведены эксперименты с участием 36 молодых добровольцев, пишет healthinfo.ua.

От них требовалось потратить 10 минут в день на легкую тренировку, а затем пройти тест на память (показывались картинки, которые нужно было позднее воспроизвести в памяти). Аналогичная проверка ожидала и группу людей, не тренировавшихся до тестов.

При этом у некоторых участников эксперимента сканировался мозг. У тренировавшихся была выявлена усиленная коммуникация между зонами мозга, связанными с хранением и воспроизведением воспоминаний. По словам ученых, всего десять минут йоги, пешей прогулки или любой другой активности могут улучшить память.