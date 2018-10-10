«Продам долг. Торг уместен» 2 10.10.2018, 17:20

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В интернете сегодня можно найти немало объявлений о продаже долгов от отчаявшихся кредиторов.

Согласитесь, одалживать и брать взаймы — привычное дело как для суверенной Беларуси, так и для большинства из нас, ее достойных граждан...

Как бы ни было, брать приходится чужие, а отдавать свои, «кровные». Вот и оказываешься в дураках: на руках расписка от человека, с которым был готов пойти не только в разведку, а должник деньги в срок не отдал, да и в перспективе, как видно, делать этого не собирается. Закон дает четкий алгоритм действий в таком случае, но нет никакой надежды, что должник намерен его исполнять. Есть другой путь. В интернете сегодня можно найти немало объявлений о продаже долгов от отчаявшихся кредиторов, которые уступают их порой за сумму, в разы меньше указанной в расписке. Представьте себе, покупатели находятся. Возникает вопрос: зачем им это надо, пишет Светлана Балашова для сайта «Свободные новости».

Доверял, как себе

Вот какую историю рассказал мне 35-летний минчанин Игорь Михнюк:

— С Вадимом мы ходили вместе в детский сад, в школу, учились в одном вузе. Короче, ближе человека в моей жизни не было. Три года назад он предложил дать взаймы одному надежному человеку, чиновнику районного масштаба, который якобы планирует заняться собственным прибыльным бизнесом.

Олег Степанович (назову его так) пообещал, что внакладе я не останусь: получу хорошую арендную квартиру в новом доме. Кстати, у Вадима чиновник уже несколько раз брал в долг небольшие суммы, возвращал в срок, да еще и с бонусами вроде бесплатного ТО автомобиля.

У меня было 50 тысяч долларов — они достались от бабушки, которая продала свою квартиру в Питере, когда переехала к нам. Признаюсь, очень берег эти деньги, но здесь не устоял: во-первых, за Олега Степановича поручился мой самый близкий человек, во-вторых, он обещал мне квартиру!

За год я расстался со всей суммой. Сначала Олег Степанович взял под расписку 20 тысяч, потом еще 20, а еще на 8 тысяч долларов Вадим принес расписку от брата Олега Степановича, который гарантировал возврат через три месяца с выплатой в виде процентов четверть от указанной суммы. Дальше было так. Вадим уехал работать в Москву, и связь с ним вдруг оборвалась. Получилось, что с Олегом Степановичем я остался один на один. Сроки возврата денег прошли. Сначала я пытался решить вопрос уговорами. К слову, выяснилось, что чиновником мой должник был в далеком прошлом, к арендному жилью не имел никакого отношения, а его брат Николай, которому я отдал последние деньги, уже много лет живет в Украине, имея белорусский паспорт и комнату в коммунальной квартире.

Короче, вернуть деньги своими силами не представлялось возможным даже в отдаленной перспективе. Я собрал остатки сбережений, чтобы оплатить судебную пошлину, которая в моем случае — 2 тысячи долларов, и подал иск. С мертвой точки дело сдвинулось лишь в прошлом году. Стали поступать выплаты, но по сравнению с суммой долга — это копейки. В общей сложности Олег Степанович мне теперь должен 44 тысячи долларов. Сейчас я получаю половину его зарплаты — это около 400 рублей и 20% пенсии — 38 рублей, а должнику моему уже 65 лет…

Я обращался в милицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Но, как оказалось, из пострадавших — один я. Деньгами брата проходимец закрыл долги перед несколькими мелкими должниками. К слову, Николая, по всей вероятности, я никогда не увижу, как, видимо, и своего лучшего друга, который, как я уверен, получил свой приличный «процент» за удачную аферу.

Цена проблемы

«Долг 8000 долларов. Отдам за 4500», «Продам долг по алиментам. Срочно. Выгодно», «Продам долг физлица 10 000 долларов за 50%. Был договор займа. Проблема в ОПИ. Есть надежда на результат»… На тематических форумах и торговых площадках можно легко найти подобные объявления. За каждым — своя драма. Если набраться терпения и прочитать их все, то можно издать бестселлер о национальной доверчивости и «денежных проколах» белорусов. К примеру, Валентина из Гродно пишет: «… У меня есть целый ворох расписок на общую сумму 15 000 долларов. Готова отдать за 5 тысяч «живых».

Произошла трагедия. Во времена бума быстрых займов у меня имелись лишние деньги, захотелось подзаработать. Поначалу одалживала только подругам и коллегам по работе — получалось вполне прибыльно. Потом стали обращаться знакомые подруг, незнакомые… Пошли невыплаты. Я, конечно, «бизнес» свой свернула, но что толку? Долги остались, как их взыскать без суда, не представляю. Помогите!»

Александра из Брестской области уверяет, что продает за 70% расписку на 4000 долларов очень выгодно: деньги она дала под расписку двоюродной сестре, которая работает бухгалтером, получает хорошую зарплату, через два месяца начнет выплачивать заем и еще приплатит по договору 100 долларов сверху. Деньги ей нужны срочно, потому что наконец дождалась работы в Польше.

А есть ли покупатели? Представьте, их хватает. Есть контакты известных юридических фирм, оказывающих услуги по работе с должниками. Несколько объявлений «помогу вернуть долг» — от частных адвокатов. Их пояснения тоже присутствуют. Один предупреждает, что расписки не покупает, но может помочь с обращением в суд, дать подробную консультацию. Правда, расходы по заведомо выигрышному делу кредитору предстоят весьма внушительные. Консультации предлагают за 50—70 рублей в час, представление иска — 170 рублей, представление интересов в суде — 250 рублей за один день.

Можно купить услугу сопровождения исполнительного производства. Здесь среди прочих вариантов можно оговаривать позитивный результат: при возврате денег, к примеру, оплачивается оговоренный процент и небольшая сумма за ведение — до 200 рублей.

Решаю испытать на практике услугу по возврату долга. Звоню по одному из указанных телефонов и объясняю вежливому голосу Аллы Витальевны (так она представилась), что хочу продать за полцены расписку на 3000 долларов. Алла Витальевна, оказывается, работает только с юрлицами. Долги граждан специалисту не рентабельны. Мне могут оказать только юридическую помощь. Для этого надо подъехать в офис и внятно объяснить ситуацию. За возврат с меня возьмут 25% от расписки… Через некоторое время нахожу конкретно нужное мне объявление: «Помогу в возврате долга. Успех гарантирую. Большой опыт в убеждении должников.

Работаю по Минску, но возможен выезд в любой район Беларуси». Звоню и вежливо интересуюсь методами убеждения моего должника и сколько будет мне стоить гарантия возврата. Собеседник, представившийся Георгием, сразу потребовал адрес электронной почты. Через час от него пришло письмо: «Методы оговорим при встрече. Мне нужна подробная информация о должнике, вся, которую получится собрать — семья, место жительства, привычки, слабости, без туфты. Тогда смогу подобрать эффективный вариант. Не беспокойтесь, без крови. Мой гонорар — 30% от суммы долга, но половину вы мне привезете наличными на первую встречу».

Кстати, криминальные методы выбивания долгов в нынешнее время из наших сограждан вполне себе имеют место быть. В прошлом году на скамье подсудимых оказалась банда вымогателей из Марьиной Горки. Долги они выбивали классическими методами 90-х: угрожали убийством, вывозили на кладбище копать могилу. Недавно в Витебске задержали мужчину, который согласился помочь знакомому в возврате крупной суммы и стал «прессовать» должника. Методы оказались эффективными: тот испугался и стал возвращать деньги, но до кредитора они так и не дошли, а потерпевшему пришлось обращаться в милицию.

Найти точку возврата

Механизм возврата долга белорусским законодательством оговорен четко. Но есть детали, которые потенциальным кредиторам и должникам необходимо продумать заранее. Адвокат Наталья Мохова объясняет:

— Перед тем как давать деньги в долг, настоятельно рекомендую собрать как можно больше информации о человеке, ради которого вы готовы расстаться с собственной наличностью. Важно узнать, зарегистрировано ли за ним какое-либо недвижимое имущество или транспортное средство, состоит ли он в браке, работает официально или ездит на заработки за границу. Вам нужно хорошо понимать, за счет чего ему удастся погасить долг.

Договор займа между физическими лицами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 10 базовых величин. В подтверждение договора займа и его условий может быть составлена расписка, которая подтвердит передачу денег. Для кредитора это гарантия юридической защиты, поскольку несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение заключения договора займа на свидетельские показания.

— Можно оформить договор займа в простой письменной форме?

— Можно, но лучше удостоверить его нотариально. Тогда процедура взыскания долга будет проще: во-первых, сроки по выдаче исполнительной надписи нотариусом гораздо короче — один день. Во-вторых, меньше расходов, потому что уплачивается только нотариальный тариф, а когда договор займа составлен в простой письменной форме, то для взыскания долга нужно будет обращаться в суд и оплачивать пошлину — 5 процентов от суммы, которую просит взыскать кредитор.

Впрочем, если долг не возвращается, нет необходимости сразу бежать в суд. Первым делом нужно выяснить причины у самого должника. Очень важно правильно построить с ним беседу. Вот что советует психотерапевт, специалист консалтинговой компании «Коучинг-сервис» Матвей Подручный:

— Рассмотрим классический вариант. Первый этап — необходимо выяснить причину и попытаться договориться: отсрочка, рассрочка, а иногда, возможно, есть смысл поговорить о возможном бартере. Если договоренность снова нарушена, остается работать с эмоциями.

Первое — это максимально пристыдить, второе — объяснить, почему выгоднее рассчитаться. И тут дело не только в деньгах: человек ведь рушит отношения, а это контакты, связи. Третье — страх. Но надо понимать, что устрашение работает не всегда: бывает, что оно вызывает лишь агрессию и раздражение, а результат в итоге получится нулевой. Есть всевозможные манипулятивные техники, к которым прибегают порой коллекторы. Когда они начинают описывать ситуацию иносказательно, то напрямую не угрожают, но делают намеки в духе: «Знаете, а ведь у вас могут появиться большие проблемы».

Можно прибегнуть и к юридическим методам: иногда на должников действует письменное требование — претензия. В претензии рекомендую привести конкретные расчеты и указать суммы, которые будут взысканы судом: штрафные санкции, проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, проценты за пользование займом. Необходимо указать суммы расходов на юридическую помощь. Тогда некоторые должники, понимая, что дело серьезное, гасят долги до обращения в суд, а бывает, что должник приходит на судебное заседание уже с деньгами. Если в добровольном порядке долг не возвращен, суд выносит решение и выдает исполнительный документ, на основании которого возбуждается исполнительное производство.

Для возврата долга судебный исполнитель вправе наложить арест на наличные денежные средства или иное имущество должника, находящееся у него или у третьих лиц, на счетах, во вкладах или на хранении в банках, а также описать или изъять имущество должника.