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В Минске состоится концерт, посвященный Иоанну Павлу II

  • 10.10.2018, 17:36

Вход свободный.

В Минске состоится концерт, приуроченный к 40-й годовщины избрания Папы Иоанна Павла II, пишет «Новы час».

Концерт гуральского коллектива из Польши TEKLA KLEBETNICA состоится 14 октября в 19.30 в Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске (пл. Свободы, 9).

Организаторы концерта - Польский Институт в Минске и Посольства Республики Польша в Беларуси.

Вход свободный.

Папа Римский Иоанн Павел II был понтификом с 1978-го до своей кончины в 2005 году. Поляк по происхождению, он стал первым понтификом неитальянского происхождения, который избирался за последние 455 лет. Во время его папства католическая церковь постоянно проводила реформы и модернизировалась. Благодаря активной социальной, гуманитарной и проповеднической деятельности он приобрел большую популярность и уважение во всем мире. Папа Римский Иоанн Павел II был канонизирован 27 апреля 2014 года.


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