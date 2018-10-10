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Фабрику «Спартак» переводят на 4-дневную рабочую неделю?

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  • 10.10.2018, 17:55
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Текущие колебания рынка сильно бьют по предприятиям.

Оптимизация без оптимизма

О ситуации, сложившейся на известной кондитерской фабрике в Гомеле, gomel.today сообщил ее работник Михаил. Он говорит:

— У предприятий нашей отрасли «жаркий сезон» — это отнюдь не лето. В знойный период у производителей сладостей, как правило, наблюдается спад. Настоящая же «горячая пора» начинается осенью — по мере приближения новогодних праздников. И лучше всего об этом свидетельствует динамика найма работников. Так, на «Коммунарке» сейчас начинается дополнительный набор людей на временную работу. Увы, у нас все обстоит по-другому.

Дело в том, что на СП ОАО «Спартак» вышел приказ № 2168. В нем сказано, что с 8 октября и до конца года для ряда подразделений и специалистов устанавливается 4-дневная рабочая неделя. По такому графику будут работать ремонтно-строительный цех, отдельные работники холодильно-компрессорного и ремонтно-механического цехов, слесарно-сварочного участка, электромеханики по лифтам и многие другие специалисты, перечисленные в приказе персонально.

Для ряда специалистов центральной лаборатории, бухгалтерии, товароведов и инженеров также вводится режим неполного рабочего дня. Продолжительность рабочего времени в неделю для них составит 30 часов — вместо обычных 40 часов (ст. 112 ТК РБ). Приказ определяет для перечисленных в нем работников следующий график рабочего времени: в понедельник-четверг с 8 до 15 часов, в пятницу — с 8 до 13. На полтора часа сокращается рабочий день и для сотрудников охраны.

Во всех этих случаях оплата труда будет производиться по фактически отработанному времени.

По словам Михаила, многие подразделения, не перечисленные в этом распоряжении, также получили устные указания о том, что их работники должны написать заявления на 4 выходных за свой счет в течение октября.

Целью сокращения рабочего времени в приказе названы «рациональное распределение нагрузки», «недопущение ухудшения финансового положения предприятия», и конечно же — пресловутая «оптимизация». Правда, у работников фабрики все это оптимизма не вызывает. Указываются в документе и причины, по которым все это делается — снижение объемов реализации продукции на внутреннем рынке, нарастающее с начала 2018 года, «не достижение» ряда показателей бизнес-плана предприятия, включая опережение роста производительности труда по выручке над ростом номинальной заработной платы.

Фабрика «Спартак» является совместным предприятием с участием государственного и частного капитала. СП ОАО «Спартак» было зарегистрировано в 1998 году как белорусско-американское предприятие.

В международной практике в подобных ситуациях независимые профсоюзы отстаивают полную занятость персонала. И истина, и разумное решение может быть определено только в ходе переговоров профсоюзных активистов и работодателей. Только так можно убедительно выяснить: действительно ли предприятие находится на грани финансового краха? Или просто сезонные колебания и временные потери хотят компенсировать за счет занятости и заработной платы работников?


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