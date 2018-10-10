Как бы Путин отвечал на вопросы, если бы говорил правду Вася Обломов

10.10.2018, 17:45

Вася Обломов

Наверное, когда люди задают неудобные вопросы президенту, они ждут примерно этого.

⁃ Добрый день, Владимир Владимирович. Можно несколько вопросов?

⁃ Добрый день. Спрашивайте.

⁃ Скажите, у нас в России честные выборы?

⁃ Конечно нет. С чего вы взяли? (смотрит на Пескова, смеется)

⁃ А свобода слова есть?

⁃ Нет, конечно. (смеется, переглядываются с Песковым) У нас есть пара непопулярных площадок, где могут болтать что угодно, чтоб заграница думала, что здесь норм, но вообще, все главные СМИ мы давно контролируем.

⁃ Почему вы не делаете предвыборных обещаний?

⁃ Так это же глупо. (смотрит с умилением) Выборы мы имитируем, пресса пишет все, как надо. Население давно пассивно все принимает. Зачем нужно вообще что-то обещать?

⁃ Почему вы не участвуете в предвыборных дебатах?

⁃ Я? А с кем мне дебатировать и зачем? (Песков рядом еле сдерживает смех)

- Ну, с Собчак, например

⁃ Вооот! (Пескову) Ты проспорил! Я говорил, что прокатит, а ты мне не верил! (Возвращаясь к журналисту) Ну, чего нам с ней дебатировать? Там другие есть. Они дебатируют. Выборы все равно я выиграл. Вы как вчера родились!

- А кто сбил боинг?

⁃ Ну, это были вооруженные люди на востоке Украины, которых мы тайно поддерживаем. Оружие мы им привезли из России, они хотели сбить самолет хохлов, но сбили малазийский. Случайно, извините. Человеческий фактор.

— А трибунала по сбитому самолету не боитесь?

— Да не будет ничего. Не переживайте. Все уляжется само собой.

- Скажите, Петров и Боширов кто такие?

⁃ А это наши работники ГРУ Чепига и Мишкин, герои России, я их лично награждал. Надежные крепкие парни. Они должны были убить секретным ядом бывшего нашего грушника-предателя в Британии за то, что он помогал расследовать наше вмешательство в выборы США. Ну, и вообще, за ним были еще косяки. Это все должно было быть секретно, но парни, к сожалению, облажались. Извините.

⁃ А вы вмешивались в выборы президента США?

⁃ Ну, не я лично, но у нас есть специалисты. Ломанули почту Клинтон и передали через третьи руки штабу Трампа. А у них же там типа свобода слова, они, как дурачки, должны оправдываться перед избирателями, по рабочим вопросам из домашней почты не писать, законы соблюдать и все такое прочее. Ну, и Хилари в итоге из-за этого кипеша выборы проиграла. Плюс она же баба, это тоже был минус. Трамп теперь нам обязан своей победой. Историческая фигня, кстати.

- Вы знаете, кто убил Немцова?

⁃ Ну (хмурит брови)

⁃ И что думаете?

⁃ Знаете, о покойниках нужно либо хорошо говорить, либо никак. Было и было

⁃ Что думаете про уголовное дело Серебренникова?

⁃ Ну, он же сказал, что в стране национальная идея — это хамство и сила. Пусть отвечает теперь. Нельзя так с народом (Песков из-за спины журналиста что-то показывает руками)

⁃ Это Серебряков сказал. Серебренников — театральный режиссер…

⁃ Ну, значит этот тоже что-то сделал не так. Мы здесь просто так не наказываем. (широко улыбается)

⁃ А зачем в России пенсионная реформа?

⁃ Мы не сходились по бюджету. Теперь, когда повысили возраст, большинство до пенсии не доживет, и по деньгам мы может быть уложимся. Посмотрим.

⁃ Но можно же было попробовать сократить расходы на силовиков и чиновников? Нет?

⁃ Нет, конечно. (Песков стоит рядом закатывает глаза) Зачем? Кто меня будет охранять? Им надо нормально платить. Вы в своем уме?

⁃ Как вы относитесь к Навальному?

⁃ Ой. Ну, дурачок из интернета. Мне он до лампочки, а Дмитрий Анатольевич его не любит очень.

⁃ Почему вы его не сажаете?

⁃ Почему не сажаем? Сажаем. Он потихоньку то сидит, то в очередном суде. Когда он на свободе, что-то там тявкает, но людям у нас похер на все, и на него тоже. В общем, волноваться не о чем. Мы контролируем эту ситуацию.

⁃ Наши военные в Сирии сражаются с террористами?

⁃ Открою вам секрет. (Понижает голос) Там никто не сражается с террористами.

⁃ Вы пойдете на новый срок?

⁃ Может и пойду. Еще не решил.

⁃ Но в конституции написано…

⁃ Ну, напишем по-другому. Делов то.

- Спасибо за ответы, Владимир Владимирович. Всего вам доброго

⁃ Пожалуйста. И вам не хворать.

Вася Обломов, «Эхо Москвы»