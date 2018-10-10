Лукашенко встретился с Михаилом Бабичем 8 10.10.2018, 18:03

1,289

Михаил Бабич

Фото: Михаил Солунин/РБК

Диктатор рассчитывает на «расцвет двухсторонних отношений».

Лукашенко рассчитывает, что время работы Михаила Бабича в должности посла России в Беларуси станет периодом расцвета двусторонних отношений. Об этом он заявил сегодня на встрече с российским дипломатом, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко в самом начале встречи отметил, что обычно в этом случае говорят что-то важное или протокольное.

"Но, наверное, было бы смешно, если бы я ограничился каким-то протокольным заявлением или высказыванием", - сказал Лукашенко. Диктатор напомнил, что до назначения Михаила Бабича на должность посла были различные рассуждения на этот счет, публикации в СМИ.

"Наверное, реагируя на то, что сказано и написано. Сказать, что там нет правды какой-то доли, будет нечестно. Если сказать, что там есть правда, тоже будет нечестно. Каждая группа людей, которые интересуются белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла… Тем более вы знаете, что очень долго работал прежний посол, тема не была актуализирована в Беларуси.

А тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пыталась (та или иная группа людей. - Прим.) что-то высказать", - заметил Лукашенко.

"Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся! И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул Лукашенко.