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Соболенко номинирована на звание «Дебют года», Саснович – «Прорыв года»

  • 10.10.2018, 18:10
Арина Соболенко

На официальном сайте WTA появился список номинантов на итоговые награды этого года.

В конце сезона лучшим теннисисткам мира будут вручены призы за победу в номинациях «Игрок года», «Пара года», «Прорыв года», «Дебютант года» и «Возвращение года», передает tennis.by.

В числе претенденток на престижные звания есть и белорусские спортсменки: Арина Соболенко будет бороться за награду в номинации «Дебют года», а Александра Саснович вошла в шорт-лист на звание «Прорыв года».

В отличие от регулярных наград «Прорыв месяца», «Игрок месяца» и «Удар месяца», обладатели которых определяются посредством голосования болельщиков на официальном сайте WTA, победители в номинациях по итогам сезона будут определены исключительно голосованием журналистов ведущих международных СМИ, освещающих события в мире тенниса на протяжении всего года.

Закрытие окна для голосования состоится в пятницу, 12 октября. Победители будут объявлены 19 октября на торжественном Гала-вечере, посвященном Итоговому турниру 2018 в Сингапуре.

За звание «Игрок года» будут бороться 4 победительницы турниров Большого шлема: Каролина Возняцки (Australian Open, Пекин, Истборн), Симона Халеп (Ролан Гаррос, Монреаль, Шэньчжэнь), Анжелика Кербер (Уимблдон, Сидней), Наоми Осака (US Open, Индиан-Уэллс) и лидер по завоеванным титулам в этом сезоне Петра Квитова (Санкт-Петербург, Доха, Прага, Мадрид, Бирмингем).

В категории «Пара года» выбор стоит между следующими тандемами: Кристина Младенович / Тимеа Бабош (Australian Open, Бирмингем), Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Уимблдон, Ролан Гаррос), Коко Вандевеге / Эшли Барти (US Open, Майами) и самая результативная пара этого сезона Элизе Мертенс / Деми Шуурс (Хобарт, Хертогенбош, Ухань).

Награда «Прорыв года» достанется кому-то из следующих теннисисток: Юлия Гергес (9 WTA, Германия), Кики Бертенс (10 WTA, Нидерланды), Дарья Касаткина (14 WTA, Россия), Элизе Мертенс (15 WTA, Бельгия), Ван Цян (24 WTA, Китай) и Александра Саснович (31 WTA, Беларусь).

В список номинантов на звание «Дебют года» вошли: Арина Соболенко (11 WTA, Беларусь), Михаэла Бузарнеску (25 WTA, Румыния), Даниэлль Коллинз (38 WTA, США), София Кенин (50 WTA, США) и Аманда Анисимова (92 WTA, США).

За победу в категории «Возвращение года» будут сражаться: Серена Уильямс (17 WTA, США), Белинда Бенчич (41 WTA, Швейцария), Айла Томлянович (46 WTA, Австралия) и Бетани Маттек-Сэндс (65 WTA – парный, США).

Награды «WTA Awards» вручаются с 1977 года за успехи, которые теннисистки демонстрируют на протяжении всего сезона между двумя Итоговыми турнирами WTA. Список номинаций не ограничивается только этими пятью наградами, а победителей в некоторых категориях выбирают в том числе и болельщики.


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