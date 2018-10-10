Тиммерманс будет баллотироваться на пост президента Еврокомиссии 10.10.2018, 18:15

Франс Тиммерманс

Фото: PAP

Первый вице-президент ЕК намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность президента от европейских социалистов.

Первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность президента от европейских социалистов.

Об этом сообщает Politico.

Лидер немецкой Социал-демократической партии Андреа Налес заявила о своей поддержке Тиммерманса в том, что он будет партийным "Spitzenkandidat" (единым кандидатом) европейских социалистов на предстоящих европейских выборах.

"Я убеждена, что Франс Тиммерманс объединяет и укрепляет нашу европейскую партийную семью и приведет нас к сильному общему результату на выборах в Европейский парламент в следующем году", - заявила Налес.

Три представителя Европарламента заявили, что Тиммерманс, который является членом голландской Лейбористской партии (PvdA), получил достаточную поддержку от других членов панъевропейской партии PES, чтобы стать кандидатом.

"Ожидается, что он объявит, что у него есть достаточная поддержка, чтобы баллотироваться в качестве кандидата", - сказал один из партийных чиновников.

Согласно правилам, кандидат должен иметь поддержку своей национальной партии и восьми других членов PES.

В прошлом месяце вице-президент Еврокомиссии Марош Шефкович объявил, что он также станет ведущим кандидатом от социалистов.

Социалистические партии должны до 18 октября представить кандидатов. Каждая сторона и организация затем выбирают метод выбора кандидата, которого они поддерживают, "согласно принципам и практике принятия решений членами партии PES".

Ведущий кандидат партии будет официально назван на конгрессе PES в декабре в Лиссабоне.