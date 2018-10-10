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Физический пуск реактора первого блока БелАЭС запланирован на март 2019 года

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  • 10.10.2018, 18:25
Фото: dpa

К концу 2019 года запланирован выход на полную мощность.

Физический пуск реактора первого блока БелАЭС запланирован на март 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк журналистам в среду в Островце.

"В соответствии со сроками и исходя из технологии генподрядчиком составлен график работы, в котором определены ряд ключевых точек и важных событий. Делается все необходимое, например, чтобы завести ядерное топливо уже в текущем году. В марте 2019 года мы должны осуществить физический пуск ядерной установки - это означает загрузку топлива в ядерный реактор и начало испытаний", - сказал М.Михадюк.

Его слова приводит госагентство БелТА.

"В середине следующего года мы должны включиться в энергосистему страны", - добавил замминистра. "В дальнейшем к концу года запланирован выход на полную мощность", - уточнил он.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").


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