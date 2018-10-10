МВФ предсказал РФ инфляцию, падение цен на нефть и потерю доли в мировом ВВП 10.10.2018, 18:35

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Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП.

Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики", передает finanz.ru.

По оценкам МВФ, в этом году российский ВВП вырастет на 1,7%, а в следующем прибавит 1,8%, благодаря восстановлению внутреннего спроса и высоким ценам на нефть, от которых зависит более 50% валютных поступлений в страну.

Однако нефтяное благополучие не будет долгим: с текущих 85 долларов за баррель Brent котировки снизятся до 68,76 доллара в следующем году и 60 долларов к 2023 году.

Хотя санкции против Ирана и коллапс добычи в Венесуэле поддерживают рынок, в долгосрочной перспективе над ценами довлеет угроза новых поставок из США и Канады, а также торговые войны, которые рискуют замедлить рост мировой экономики и снизить спрос на сырье, говорится в докладе.

Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.

Темпы роста в России в ближайшие пять лет будут колебаться около 1,2% в год, прогнозирует МВФ. Это вдвое медленнее, чем растет мировая экономика в среднем (2,4%) и втрое ниже показателей развивающихся стран (3,6%).

Доля России в мировом ВВП будет снижаться как в номинальном выражении, так и при расчетах по паритету покупательной способности, считает фонд: в первом случае показатель снизится с текущих 1,8% до 1,67% к 2023 году, а во втором - с 3,09% до 2,86%.

К 2023-му году номинальный ВВП России составит 1,818 трлн долларов, что на 21% ниже уровня 2013 года (2,3 трлн). По этому показателю Россия откатится с 11-го на 12-е место в мире, пропустив вперед Южную Корею.

Если же оценивать размер экономики по ППС, то Россия опустится на 7-ю строчку, уступив нынешнюю 6-ю позицию Индонезии.

Лидером по вкладу в мировой ВВП останутся США: их доля, впрочем, опустится с 24,1% до 22,6%.

Доля Китая вырастет с 15,8% до 18%, доля Германии снизится с 4,7% до 4,5%, следует из расчетов МВФ.