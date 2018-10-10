закрыть
10 октября 2018, среда, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Антони Мацеревич: США могут заблокировать Северный поток-2

2
  • 10.10.2018, 19:18
  • 1,120

Вопрос о санкциях США против российского проекта может решиться до конца года.

Строительство Северного потока-2 Соединенные штаты Америки могут остановить с помощью санкций, считает экс-глава Минобороны Польши.

Соединенные Штаты смогут остановить строительство российской газовой магистрали Северный поток-2 с помощью санкций.

Об этом заявил бывший министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает «Польское радио».

По словам политика, Польша должна в дальнейшем решительно протестовать против создания российско-германского газопровода Nord Stream 2.

«То, примут ли решение для включения санкций или нет, зависит также от позиции Польши. На это влияет комплекс вопросов - вероятная покупка природного газа из США, политика Германии. Необходимо осознавать, что существует принцип взаимности. Мы надеемся, что польская политика будет решительной, а американские действия будут такими, как (их) слова», - сказал Мацеревич.

Напомним, премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий заявил, что вопрос о санкциях США против российского проекта может решиться до конца года.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол