Антони Мацеревич: США могут заблокировать Северный поток-2 2 10.10.2018, 19:18

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Вопрос о санкциях США против российского проекта может решиться до конца года.

Строительство Северного потока-2 Соединенные штаты Америки могут остановить с помощью санкций, считает экс-глава Минобороны Польши.

Соединенные Штаты смогут остановить строительство российской газовой магистрали Северный поток-2 с помощью санкций.

Об этом заявил бывший министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает «Польское радио».

По словам политика, Польша должна в дальнейшем решительно протестовать против создания российско-германского газопровода Nord Stream 2.

«То, примут ли решение для включения санкций или нет, зависит также от позиции Польши. На это влияет комплекс вопросов - вероятная покупка природного газа из США, политика Германии. Необходимо осознавать, что существует принцип взаимности. Мы надеемся, что польская политика будет решительной, а американские действия будут такими, как (их) слова», - сказал Мацеревич.

Напомним, премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий заявил, что вопрос о санкциях США против российского проекта может решиться до конца года.