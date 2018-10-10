Беларусь и Украина могут создать объединенный чемпионат по хоккею 1 10.10.2018, 19:25

Об этом заявил исполнительный директор украинской хоккейной лиги.

Исполнительный директор украинской хоккейной лиги (УХЛ) Сергей Варламов СМИ высказался на тему объединенного чемпионата с Беларусью, передает belarushockey.com.

«Я знаю, что такой вариант рассматривается, но пока далеко мы еще не заходили», – отметил Варламов.

Отметим, что украинский «Донбасс» принимал участие в минувшем Кубке Салея.

Напомним, что еще в конце 2016 года тогда еще председатель ФХБ Игорь Рачковский рассказывал о возможности создания объединенного чемпионата.