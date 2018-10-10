КХП-БНФ подала заявку на проведение шествия в Куропаты на «Дзяды» 10.10.2018, 20:00

Акцию планируется провести 28 октября.

Об этом сообщил БелаПАН ответственный секретарь организации Алесь Чехольский, передает «Радыё Рацыя».

«Ее проведение будет традиционным», — сказал он, не уточняя место и время акции до официального ответа властей на заявку.

Также на следующей неделе партия планирует подать заявку на проведение 4 ноября традиционного шествия, а затем митинга в Лошицком яру в память жертв сталинских репрессий.

Белорусские католики ежегодно отмечают «Дзяды» в конце октября — начале ноября.

В отличие от весенней Радуницы, когда вспоминают усопших православные, «Дзяды» не являются выходным днем.

Отметим, что 2 ноября был нерабочим днем с момента провозглашения независимости Беларуси, но в 1996 году его убрали из списка выходных.